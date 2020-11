V Bielorusku si opozícia uctila pamiatku zosnulého aktivistu opozície

Minsk 13. novembra (TASR) - Priaznivci bieloruskej opozície zorganizovali v piatok na rôznych miestach hlavného mesta Minsk zhromaždenia na pamiatku Ramana Bandarenku, ktorý zomrel vo štvrtok po potýčke s neznámymi osobami snažiacimi sa na dvore jeho bytového domu odstrániť výzdobu v bielej a červenej farbe - farbách bieloruskej opozície. Pietne akcie v bieloruskej metropole sa podľa agentúry Interfax začali o 12.00 h minútou ticha.



Na mnohých miestach v Minsku ľudia pozdĺž ciest vytvárali tzv. reťaze solidarity. Niektorí mali v rukách alebo na oblečení bielo-červeno-biele vlajky. Okoloidúce autá na znak podpory trúbili klaksónmi.



Podobné zhromaždenia sa konali i v mnohých firmách vrátane štátnych, či v nemocniciach, na univerzitách a vysokých školách.



Okrem toho od štvrtkového večera nosia obyvatelia Minska kvety a sviečky na dvor domu, kde býval 31-ročný Bandarenka a kde v stredu večer došlo k incidentu s neznámymi mužmi. Tento dvor vo vnútrobloku bytových domov v Minsku dostal názov "námestie zmien".



Akcie na Bandarenkovu pamiatku sa konali i v iných mestách Bieloruska: pridali sa Žodzina, Kobryn, Lida, Salihorsk, či Navahrudak.



Generálny vikár minsko-mahiľovského arcibiskupstva, pomocný biskup Juryj Kasabuckij, informoval, že v piatok v katolíckom Kostole sv. Šimona a sv. Heleny v Minsku, známom ako Červený kostol, odslúži omšu na pamiatku zosnulého.



Ako informoval spravodajský portál TUT.by, Bandarenka bol aktívnym obyvateľom jedného z tzv. dvorov zmien. Ide o spoločenstvá ľudí, ktorí ako formu protestu proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi a jeho režimu zvolili revitalizáciu svojho spoločného dvora vlastnými silami, kde si po večeroch alebo cez víkendy organizujú susedské stretnutia či večierky.



Z výpovedí svedkov vyplýva, že Bandarenka vyšiel na dvor v stredu večer, keď sa tam objavila skupina maskovaných mužov, ktorí začali z plota odstraňovať stuhy a vlajky vo farbách protirežimného hnutia.



Medzi maskovanými osobami a obyvateľmi vypukol slovný a neskôr fyzický konflikt, do ktorého Bandarenka síce nezasahoval, no jeden z mužov ho napriek tomu sotil a on spadol, pričom si silno udrel hlavu. Následne ho naložili do mikrobusu a odviezli. Ešte v ten večer ho s opuchom mozgu a ďalšími zraneniami previezli do nemocnice, kde ho operovali. Jeho stav bol aj po operácii kritický.



Bieloruskí vyšetrovatelia tvrdia, že Bandarenka zomrel na otravu alkoholom. Jeden z lekárov pohotovostnej nemocnice však pre portál TUT.by uviedol, že v jeho krvi sa nenašli žiadne stopy alkoholu.



Bandarenkova smrť vyvolala v Minsku i v iných častiach krajiny šok a obavy z toho, kam je Lukašenkov režim schopný zájsť.



EÚ v súvislosti s tragickou smrťou mladého Bielorusa avizovala pripravenosť uvaliť na Lukašenkovu vládu ďalšie sankcie.