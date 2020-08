Lukašenkova súperka tvrdí, že prezidentské voľby sú manipulované

Minsk 7. augusta (TASR) - Svitlana Cichanovská, ktorá je v nadchádzajúcich nedeľných voľbách považovaná za hlavnú súperku súčasného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, v piatok uviedla, že jej krajina sa prebúdza. Varovala však, že jej súper plánuje voľby zmanipulovať, píše agentúra AFP.



"Ľudia sa prebúdzajú a znovu objavujú svoju sebaúctu," povedala 37-ročná kandidátka v rozhovore pre AFP.



Cichanovská, ktorá je v Bielorusku označovaná za "symbol zmeny", sa stala kandidátkou na prezidentku po tom, ako úrady neumožnili kandidovať jej manželovi Siarhejovi Cichanovskému. Koncom mája ho zároveň obvinili vo viacerých trestných veciach a odvtedy je vo vyšetrovacej väzbe.



Cichanovská taktiež predpokladá, že Lukašenko, ktorý v Bielorusku vládne už od roku 1994, sa pokúsi zmanipulovať nadchádzajúce voľby.



"Nebudeme môcť predísť sfalšovaniu. V posledných dňoch sme videli, ako bezohľadne sú tieto voľby manipulované. Niet nádeje, že sa budú hlasy počítať čestne. Musíme byť realistickí," dodala Cichanovská.



Prezidentské voľby sa v Bielorusku budú konať už túto nedeľu, 9. augusta. Voliči, ktorí sa z nejakého dôvodu nemôžu na nedeľnom hlasovaní zúčastniť, však k volebným urnám môžu prichádzať a hlasovať predčasne - od utorka do soboty.



Oficiálna účasť na voľbách za posledné tri dni presiahla 22 percent.



Cichanovská tiež uviedla, že opozícia vykoná aj alternatívne spočítavanie hlasov a preto bude vedieť, či boli voľby zmanipulované. Dodala však, že ľudí nebude podnecovať, aby pre to išli do ulíc.



"V tejto fáze sa každý musí rozhodnúť sám za seba," povedala kandidátka a varovala, že ak sa Lukašenko pokúsi potlačiť nesúhlas, iba tým podnieti ďalšie protesty.



"Robia všetko pre to, aby sa z pokojných protestov stali krvavé. A to nechcem," uzavrela Cichanovská.