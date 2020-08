Opozičná kandidátka Cichanovská sa nachádza v Litve a je v bezpečí

Vilnius 11. augusta (TASR) - Svitlana Cichanovská, hlavná opozičná súperka opätovne zvoleného bieloruského autoritárskeho prezidenta Alexandra Lukašenka, sa nachádza v Litve a je v bezpečí. Pre agentúru AFP to v utorok oznámil litovský minister zahraničných vecí Linas Antanas Linkevičius po tom, ako vznikli obavy o kandidátkinu bezpečnosť, keďže bola v pondelok večer nezastihnuteľná.



"Dorazila do Litvy a je v bezpečí," uviedol Linkevičius, avšak pre tlačovú agentúru neposkytol žiadne ďalšie informácie.



Litva, ktorá je členom Európskej únie a NATO a taktiež bola súčasťou Sovietskeho zväzu, už v minulosti poskytla útočisko bieloruským a ruským predstaviteľom opozície.



Svitlana Cichanovská, 37-ročná učiteľka angličtiny a prekladateľka, sa zapojila do súboja o prezidentské kreslo po tom, ako jej manžela, protivládneho blogera, pred voľbami zatkli. Jej mítingy prilákali do ulíc najväčšie davy ľudí od zániku Sovietskeho zväzu v roku 1991.



Vo voľbách dostala podporu 10,09 percenta voličov. Ďalší traja kandidáti získali každý menej než dve percentá hlasov.



V reakcii na výsledky volieb, ktoré mnohí považujú za zmanipulované, sa v krajine uskutočnili celonárodné protesty podporujúce opozíciu.



Bieloruská polícia na rozptýlenie demonštrantov, ktorí spochybňovali výsledky nedeľňajších volieb, použila omračujúce granáty, gumené projektily a slzotvorný plyn. Demonštranti v reakcii zapaľovali svetlice, blokovali cesty a hádzali predmety do polície.



Pri protestoch zatkla polícia približne 3000 ľudí a najmenej jeden z demonštrantov zahynul.