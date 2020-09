Bielorusko: Opozičnú političku obvinili z výziev na uzurpáciu moci

Minsk 16. septembra (TASR) - Bieloruské úrady obvinili členku predsedníctva opozičnej Koordinačnej rady Maryju Kalesnikavovú z výziev na uzurpáciu moci. Oznámil to v stredu Vyšetrovací výbor Bieloruskej republiky.



"Vyšetrovatelia dnes vzniesli obvinenie proti Maryji Kalesnikavovej podľa článku 361.3 trestného zákona (výzvy na konanie zamerané na poškodenie národnej bezpečnosti Bieloruska, uskutočnené prostredníctvom médií a na internete). Je naďalej vo väzbe. Vyšetrovanie pokračuje," uvádza sa vo vyhlásení vyšetrovacieho výboru, z ktorého citovala agentúra TASS. Za tento skutok je hrozí trest od dvoch do piatich rokov väzenia.



Kalesnikavovej advokátka Ľudmila Kazaková sa domnieva, že trestné stíhanie jej mandantky je politicky motivované, pretože o jej údajnom protiprávnom konaní neexistujú žiadne dôkazy. V každom zo svojich prejavov Kalesnikavová - naopak - zdôrazňuje neprípustnosť násilia a iných protiprávnych konaní, upozornila Kazaková. Podľa nej všetky výroky Kalesnikavovej sú v rámci práva na slobodu názoru, ktorú majú zaistenú všetci občania.



Advokátka tiež informovala, že u Kalesnikavovej zatiaľ nebolo vykonané súdne lekárske vyšetrenie, ktoré malo stanoviť mieru a charakter zranení, ktoré utrpela pri nedávnom pokuse bieloruských bezpečnostných zložiek previezť ju do nanúteného exilu. Ich zámer im Kalesnikavová zmarila svojím konaním, keď v blízkosti ukrajinsko-bieloruských hraníc roztrhala svoj pas a následne ušla. Bieloruská pohraničná stráž ju však zadržala a vzala do väzby.



Kalesnikavová je momentálne vo vyšetrovacej väznici v Minsku a je vyšetrovaná ako podozrivá z pokusu o uzurpáciu moci v Bielorusku. Toto podozrenie začali bieloruské bezpečnostné sily vyšetrovať prakticky okamžite po vytvorení Koordinačnej rady, ktorá vznikla krátko po prezidentských voľbách konaných 9. augusta.



Posledným zo siedmich členov predsedníctva Koordinačnej rady, ktorý ešte zostáva na slobode a nachádza sa v Bielorusku, je momentálne spisovateľka a nositeľka Nobelovej ceny Sviatlana Alexijevičová. Ostatných členov Koordinačnej rady z Bieloruska buď násilím vyviezli, alebo ich zadržiavajú pre podozrenie z výziev na prevzatie moci.



Masové protesty vypukli v Bielorusku po zverejnení výsledkov prezidentských volieb z 9. augusta, keďže veľká časť verejnosti odmietla oficiálne volebné výsledky uznať. Na základe nich zvíťazil s viac ako 80 percentami hlasov prezident Alexandr Lukašenko, ktorý je pri moci už vyše 25 rokov. Kritici tvrdia, že hlasovanie bolo zmanipulované, pričom výsledky volieb neuznala ani Európska únia.