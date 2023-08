Bielorusko označilo za extrémistické dve slávne básne z 19. storočia

Moskva 17. augusta (TASR) - Bieloruská prokuratúra vo štvrtok označila dve slávne básne z 19. storočia za extrémistický materiál. Ich autorom je známy bieloruský spisovateľ, básnik a dramatik Vincent Dunin-Marcinkevič, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"To, čo sa deje, je prechod z diktatúry do totalitného režimu. Ľudia sú zastrašovaní, klasici volajúci po národnom odpore sú zakázaní," povedal pre AFP literárny vedec Ales Paškevič.



Zmienené diela vznikli počas povstania vedeného poľsko-bieloruským spisovateľom Kastusom Kalinowským proti ruskému impériu v 19. storočí. Po revolucionárovi je pomenovaná aj známa skupina bieloruských dobrovoľníkov bojujúcich proti ruským silám na Ukrajine - regiment Kastusa Kalinowského.



"Toto obdobie dnes bieloruská spoločnosť interpretuje v súvislosti s vojnou na Ukrajine, masovou represiou v Bielorusku a úlohou Ruska," povedal Paškevič.



Za extrémistický bol označený aj predslov k dielu Dunina-Marcinkeviča, ktorú napísal literárny kritik Yazep Januškevič.



AFP pripomína, že bieloruský líder Alexandr Lukašenko, ktorý je pri moci v tejto postsovietskej krajine už takmer tri desaťročia, zintenzívnil po spornom znovuzvolení v roku 2020 represie voči kritikom svojho režimu. Mnohých uväznil alebo prinútil odísť do exilu.



Bieloruská ľudskoprávna skupina Viasna tvrdí, že v krajine je momentálne takmer 1500 politických väzňov.