Počas protivládnych protestov zadržali v Bielorusku viac ako 1000 ľudí

Minsk 9. novembra (TASR) – Viac ako 1000 demonštrantov zadržali príslušníci bezpečnostných zložiek v bieloruskom hlavnom meste Minsk počas nedeľňajších protivládnych protestov. Informovala o tom agentúra DPA.



Ľudskoprávne centrum spring96.org Viasna zverejnilo do polnoci SEČ zoznam 1024 zadržaných. Na videách a záberoch je vidieť, ako uniformované osoby, mnohé bez identifikačných znakov, ľudí brutálne zrážajú k zemi a následne ich odvádzajú do neoznačených vozidiel. Na mnohých miestach v Minsku zasahovali príslušníci špeciálnej policajnej jednotky OMON.



Niekoľko staníc metra bolo viacero hodín zatvorených, čo malo protestujúcim skomplikovať účasť na protestoch. Výpadky tradične malo aj mobilné internetové pripojenie, aby mali demonštranti sťaženú koordináciu a nemohli zdieľať fotografie a videá.



V poradí už trinásta nedeľa demonštrácií proti víťazstvu Alexandra Lukašenka v augustových prezidentských voľbách, ktoré opozícia považuje za zmanipulované, sa konala aj v iných mestách, kde sa však zatýkalo len ojedinele.



Okrem masových nedeľných protestov organizujú menšie zhromaždenia aj profesijné skupiny, ako sú učitelia, študenti a zdravotníci.



Lukašenko najnovšie označil svojich oponentov za potkany. Nariadil tiež, aby boli účastníci protestov a štrajkov pracujúci v štátnych podnikoch prepustení. Do Bieloruska sa tiež nesmú vrátiť občania, ktorí ho po jeho volebnom víťazstve opustili, čo mnohí právnici považujú za hrubé porušenie ústavy.



V Bielorusku od 9. augusta prebiehajú protesty proti falšovaniu výsledkov prezidentských volieb. Podľa oficiálnych údajov v nich so ziskom vyše 80 percent hlasov zvíťazil 66-ročný Lukašenko, ktorý vedie krajinu od roku 1994, zatiaľ čo jeho súperka Sviatlana Cichanovská dostala len desať percent hlasov. Cichanovská sa v súčasnosti nachádza v exile v Litve. Európska únia neuznáva Lukašenka za prezidenta, Rusko ho však stále podporuje.