V Bielorusko opäť polícia rozháňala demonštrantov

Minsk 27. augusta (TASR) – Bieloruská polícia rozohnala v stredu protivládnych demonštrantov, ktorí sa v Minsku zhromaždili na Námestí nezávislosti, pričom približne dve desiatky z nich zadržala. Informovala o tom agentúra Reuters odvolávajúca sa na vyjadrenia svedkov. O desiatkach zadržaných písala aj agentúra AP.



Podľa vyjadrenia minského biskupa, na ktorého sa odvoláva AP, zadržala v stredu polícia aj ďalších demonštrantov v inej mestskej štvrti Minsku a tiež v meste Brest pri poľských hraniciach.



V utorok zadržali v Minsku podľa tamojšej mimovládnej organizácie na ochranu ľudských práv Viasna vyše 50 demonštrantov.



Demonštrácie proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi vypukli bezprostredne po oznámení výsledkov prezidentských volieb z 9. augusta, podľa ktorých zvíťazil Lukašenko so ziskom 80,1 percenta hlasov, čím si zabezpečil šieste funkčné obdobie v tomto úrade. Jeho hlavná súperka Sviatlana Cichanovská, ktorá získala 10,12 percenta hlasov, i ďalší opoziční kandidáti výsledky odmietli.



Lukašenko demonštrantov označil za bábky Západu a dialóg s opozíciou odmietol, pripomína AP. Bezpečnostné zložky v prvých dňoch zasiahli proti protestom tvrdo, za čo si bieloruská vláda vyslúžila kritiku zo zahraničia a tiež narastajúce davy demonštrantov. Následne zmenila taktiku a do demonštrácií bezpečnostné sily takmer ďalšie dva týždne nezasahovali, píše AP. Dodáva, že úrady medzitým zintenzívnili tlak na opozíciu a začali do väzenia selektívne posielať jej lídrov.



V snahe o potlačenie protestov si v stredu predvolali bieloruské úrady na výsluch nositeľku Nobelovej ceny za literatúru Sviatlanu Alexijevičovú, uvádza AP. Alexijevičovú predvolali v rámci vyšetrovania opozičnej Koordinačnej rady, ktorú bieloruská vláda viní z nelegálneho pokusu o prevzatie moci. Spisovateľka po návrate pred novinárov uviedla, že využila svoje právo nevypovedať s tým, že podľa nej neexistuje dôvod na vyšetrovanie.



Alexijevičová je jednou z desiatok členov Koordinačnej rady zriadenej minulý týždeň. Tá sa po prezidentských voľbách z 9. augusta usiluje o pokojnú zmenu moci a podporuje líderku opozície Sviatlanu Cichanovskú, ktorá po voľbách odišla do Litvy.