Bieloruská polícia sa vyhráža použitím strelných zbraní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Minsk 12. októbra (TASR) - Bieloruská polícia v pondelok pohrozila streľbou ostrými nábojmi do protestujúcich. Zdôvodnila to tým, že opoziční demonštranti proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi sa čoraz viac radikalizujú. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP." napísalo ministerstvo vnútra vo vyhlásení na sociálnej sieti Telegram.Po spornom oficiálnom víťazstve Lukašenka nad opozičnou kandidátkou Sviatlanou Cichanovskou v prezidentských voľbách z 9. augusta, ktorá sa označila za skutočnú víťazku, vypukli v krajine pokojné protesty.Polícia zatiaľ pripustila, že na rozohnanie protestujúcich ľudí používala iba výzbroj proti výtržnostiam ako vodné delá, gumové projektily a omračujúce granáty.V pondelkovom vyhlásení, ktoré cituje námestníka ministra vnútra Gennadija Kazakeviča, úrady prvýkrát pohrozili použitím strelných zbraní proti opozičným demonštrantom.Polícia poslala v nedeľu do ulíc metropoly Minsk vodné delá a použila aj omračujúce granáty a po celej krajine zadržala vyše 700 ľudí, informovalo ministerstvo.Ministri zahraničných vecí Európskej únie sa v pondelok dohodli na uvalení sankcií na dlhoročného autoritárskeho prezidenta Lukašenka, keďže EÚ sa snaží zvýšiť tlak za tvrdé zásahy jeho režimu proti protestujúcim.EÚ už zaviedla cestovné zákazy a zmrazenie majetku 40 spojencov Lukašenka - dôvodom je zmanipulovanie augustových volieb, ktoré Lukašenkovi vrátili moc do rúk, a tiež organizovanie násilných zásahov proti masovým protestom.Únia doteraz Lukašenka netrestala, lebo dúfala, že ho presvedčí, aby sa zapojil do dialógu s opozičnými silami a spoločne vyriešili krízu.