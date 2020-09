Polícia v Minsku podľa svedkov opäť zadržala desiatky demonštrantov

Minsk 9. septembra (TASR) - Bieloruská polícia zadržala v utorok na proteste v Minsku desiatky ľudí. S odvolaním sa na výpovede očitých svedkov o tom informovala agentúra Reuters.



Demonštranti, spomedzi ktorých väčšinu tvorili ženy, sa pokúsili zablokovať cestu pre policajné autá. Následne sa dostali do potýčok s políciou, uvádza Reuters.



Demonštrácie sa v utorok v Minsku konali na podporu opozičnej líderky Maryje Kalesnikavovej, ktorú podľa tvrdení bieloruských úradov v utorok nadránom zadržali na bielorusko-ukrajinskej hranici za pokus nelegálne opustiť územie Bieloruska. Samotná Kalesnikavová sa však len pred niekoľkými dňami v spoločnosti najbližších spolupracovníkov vyjadrila, že z Bieloruska neodíde za žiadnych okolností, iba ak by voči nej bolo použité násilie.



Masové protesty vypukli v Bielorusku po zverejnení výsledkov prezidentských volieb z 9. augusta. Alexandra Lukašenko, ktorý je pri moci od roku 1994, vo voľbách podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil s vyše 80 percentami hlasov, zatiaľ čo jeho hlavnú súperku a súčasnú líderku opozície Sviatlanu Cichanovskú podporilo desať percent voličov. Kritici však tvrdia, že hlasovanie bolo zmanipulované. Uznať výsledky volieb odmietla aj Európska únia.



V prvých dňoch boli protesty sprevádzané násilnými represiami, hromadným zatýkaním a bitím zadržaných. Od začiatku protestov bolo zadržaných viac ako 10.000 ľudí. Do nemocnice bolo prijatých najmenej 250 zranených, hlásených bolo aj niekoľko úmrtí.



Počas nedeľných masových demonštrácií v Minsku zadržali vyše 630 ľudí z dôvodu nezákonného zhromažďovania. Išlo o jedno z najväčších masových zatýkaní od vypuknutia týchto protestov.