Bielorusko: Poľský vojenský vrtuľník narušil vzdušný priestor krajiny

Minsk 1. septembra (TASR) – Bielorusko tvrdí, že jeho vzdušný priestor narušil poľský vojenský vrtuľník. Vyplýva to z piatkového vyhlásenia bieloruskej pohraničnej stráže, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



"Poľský vojenský vrtuľník Mi-24 prešiel cez štátnu hranicu v mimoriadne nízkej výške, preletel 1200 metrov do územia Bieloruska a potom sa obrátil," uviedol bieloruský Štátny hraničný výbor (DPK) na platforme Telegram.



Ide o najnovší incident v čase napätia medzi oboma krajinami, ktoré už dlhšie rastie.



Poľsko začiatkom augusta obvinilo Bielorusko z narušenia svojho vzdušného priestoru dvoma vrtuľníkmi. Varšava opakovane vystríha pred prítomnosťou žoldnierov ruskej Vagnerovej skupiny v Bielorusku. Znepokojená je aj migrantmi, ktorí sa odtiaľ snažia nelegálne dostať do Poľska.



V súvislosti s touto situáciou poľská vláda oznámila, že na hranici s Bieloruskom umiestnia celkovo 10.000 príslušníkov armády a jednotiek územnej obrany. Budú tam pôsobiť spolu s pohraničnou strážou. Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak to označil za odstrašujúci prostriedok v čase "destabilizujúcich" krokov proruského suseda.