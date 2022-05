Bielorusko posiela vojakov ku hraniciam s Ukrajinou

Minsk 27. mája (TASR) - Bieloruský líder Alexandr Lukašenko vo štvrtok vyhlásil, že posiela vojakov do oblasti na juhu Bieloruska, ktorá hraničí s Ukrajinou. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Podľa Lukašenka budú pri hraniciach s Ukrajinou rozmiestnené tzv. práporové taktické skupiny bieloruskej armády. Bližšie podrobnosti neuviedol, avšak takéto skupiny zvyčajne pozostávajú z mechanizovanej pechoty vrátane tankov.



Lukašenko zároveň uviedol, že rozhodol o vytvorení južného veliteľstva bieloruskej armády, ktoré bude mať na starosti vojenské operácie na juhu Bieloruska.



Bielorusko, ktoré je hlavným spojencom Moskvy, umožnilo ruským jednotkám podnikať zo svojho územia raketové útoky na ukrajinské územie, no bieloruská armáda sa na ruskej vojenskej agresii voči Ukrajine doposiaľ nepodieľala. Ukrajinské úrady sa obávajú, že by k takémuto scenáru mohlo napokon dôjsť.