Bielorusko posilnilo bezpečnosť na hraniciach s Poľskom

Minsk 20. marca (TASR) - Bielorusko posilnilo bezpečnosť pozdĺž svojej hranice s Poľskom po tom, čo bieloruské sily v nedeľu usmrtili cudzinca, ktorý podľa nich plánoval spáchať teroristický útok. V pondelok o tom informovala ľudskoprávna organizácia Viasna, na ktorú sa odvoláva agentúra AP.



Bieloruská tajná služba (KGB) uviedla, že domnelý terorista bol zabitý počas prestrelky v meste Hrodna východne od poľských hraníc. Jeho národnosť nespresnili a neposkytli ani žiadne ďalšie detaily. Dodali, že polícia a pohraničná stráž počas pondelka vykonávajú v Hrodne "špeciálne operácie".



Viasna uviedla, že bieloruská pohraničná stráž aktuálne intenzívne kontroluje vozidlá a batožinu, ako aj mobilné telefóny na priechode do Poľska Kozloviči – Kukuriky.



Organizácia zverejnila aj video z nedeľného incidentu, na ktorom je vidieť ako desiatky policajtov vtrhnú do päťposchodovej obytnej budovy. Ako priblížila, išlo o zásah, počas ktorého boli do rezidencie oblastného gubernátora privolaní ženisti a psy hľadajúce výbušniny.



AP pripomína, že bieloruskí predstavitelia spustili rozsiahle razie a podľa Viasny bolo zadržaných vyše 100 ľudí. po tom, čo 26. februára došlo na vojenskom letisku Mačuliščy neďaleko Minska k útoku na ruské výzvedné lietadlo A-50. Podľa bieloruskej opozície šlo o diverznú akciu bieloruských partizánov.



Rusko má v Bielorusku približne 10.000 svojich vojakov a zbrane a obe krajiny organizujú pravidelné spoločné vojenské cvičenia. Kyjev v uplynulých mesiacoch opakovane vyjadril obavy, že by sa Bielorusko mohlo priamo zapojiť do vojny na strane Ruska.