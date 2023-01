Bielorusko posilnilo spoločné jednotky protivzdušnej obrany s Ruskom

Minsk 11. januára (TASR) - Bieloruské ministerstvo obrany v stredu uviedlo, že spoločné rusko-bieloruské sily protivzdušnej obrany boli posilnené a na pozície presunuli nové raketové jednotky. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



"Protilietadlové raketové jednotky sa presunuli do určených oblastí a nastúpili do bojovej služby," uviedol bieloruský silový rezort v krátkom vyhlásení.



Bielorusko je blízkym spojencom Ruska a umožnilo ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi využiť svoje územie ako jednu z východiskových plôch pre inváziu na Ukrajinu z 24. februára 2022. Obe krajiny plánujú v druhej polovici januára uskutočniť spoločné letecké cvičenia, ktoré sa začnú na budúci týždeň v pondelok.



Ukrajina opakovane varovala, že Putin sa môže pokúsiť využiť Bielorusko na začatie novej fázy invázie na Ukrajinu zo severu, čo by v tejto vojne otvorilo nový dôležitý front.



Utorkové spravodajské hodnotenie britského ministerstva obrany zaznamenalo oznámenie o spoločnom rusko-bieloruskom taktickom letovom cvičení naplánovanom na druhú polovicu januára, ale prítomnosť ďalších ruských vojenských vrtuľníkov v blízkosti bieloruskej metropoly Minsk bagatelizovalo.



Britské ministerstvo na sociálnej sieti Twitter uviedlo, že nové nasadenie ruských lietadiel v Bielorusku - na území severného suseda Ukrajiny - "je pravdepodobne skutočným cvičením, a nie prípravou na ďalšie útočné operácie proti Ukrajine".



Veliteľ kyjevskej obrany Olexij Pavľuk podľa tlačovej agentúry DPA v utorok uviedol, že ukrajinská armáda posilnila svoje obranné pozície severne od hlavného mesta a pripravuje sa na možnú ofenzívu spoza blízkych bieloruských hraníc.