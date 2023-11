V Bielorusku poslali do väzenia šéfredaktora nezávislého týždenníka

Minsk 3. novembra (TASR) - Bieloruský súd poslal v piatok do väzenia šéfredaktora nezávislého týždenníka Rehijanaľnaja hazieta za "poškodzovanie povesti štátu". Ide o najnovší prípad uväznenia novinára v krajine, ktorá potláča slobodu médií. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Aľaxandr Mancevič (65) bol zadržaný v marci, keď prokuratúra dospela k záveru, že jeho noviny "vedome šíria nepravdivé informácie poškodzujúce povesť Bieloruska a jeho úradov".



"Súd sa rozhodol potrestať novinára štyrmi rokmi vo väzení s otvoreným režimom," oznámila organizácia na ochranu ľudských práv Viasna. Dodala, že Mancevič musí zaplatiť aj pokutu v prepočte približne 26.730 eur.



Od sporného znovuzvolenia autokratického lídra Alexandra Lukašenka v roku 2020 sú bieloruské nezávislé médiá cenzurované, zatvárané alebo donútené odísť do exilu.



Rehijanaĺnaja hazieta bol jedným z mála týždenníkov v menšinovom bieloruskom jazyku, ktorého používateľov vláda spája s opozičným hnutím.



Mancevič trval pred súdom na svojej nevine. "Nikdy som svoju vlasť nezradil," citovala jeho slová Viasna.



"Je to škoda, že ja ako starý otec nemôžem učiť svojho vnuka nové bieloruské slová. A moja dcéra nedokáže môjmu vnukovi vysvetliť, kde je jeho starý otec. Ale nebude sa za svojho starého otca hanbiť," dodal Mancevič.



V Bielorusku je približne 1500 politických väzňov, vrátane aktivistov za ľudské práva, politikov a žurnalistov.



Najpopulárnejší spravodajský portál Tut.By úrady v roku 2021 vyhlásili za "extrémistický", o rok neskôr sa to stalo aj najstarším novinám v bieloruštine Naša Niva.