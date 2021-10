Bielorusko povolalo na konzultácie svojho veľvyslanca v Paríži

Moskva 18. októbra (TASR) - Bielorusko v pondelok oznámilo, že povolalo na konzultácie do vlasti svojho veľvyslanca v Paríži. K takémuto kroku došlo po tom, ako Bielorusko nariadilo odchod z krajiny francúzskemu veľvyslancovi. Informovala o tom agentúra AFP.



"Bieloruský veľvyslanec vo Francúzsku Ihar Fisenka bol povolaný na konzultácie do Minska," informovalo bieloruské ministerstvo zahraničných vecí.



Francúzsko, podobne ako ostatné krajiny EÚ, neuznáva Lukašenka ako legitímneho prezidenta Bieloruskej republiky, ktorým sa podľa bieloruských úradov stal po šiestykrát v auguste minulého roku, keď bol vyhlásený za víťaza prezidentských volieb. Tie opozície i Západ považujú za zmanipulované a výsledky za sfalšované.



Francúzsky veľvyslanec Nicolas de Bouillane de Lacoste pricestoval do Minsku vlani v novembri, pričom svoje poverovacie listiny predložil len bieloruskému ministrovi zahraničných vecí, a nie Lukašenkovi, uvádza AFP.



Bieloruský rezort diplomacie v pondelok uviedol, že takýto krok bol porušením štandardného diplomatického protokolu. Zdôraznil tiež, že Minsk má záujem na "plnohodnotnom obnovení" operácii diplomatických misií oboch krajín.



Francúzsky veľvyslanec De Lacoste v nedeľu z Bieloruska odišiel. Bielorusom odkázal, že v ich krajine počas svojej misie stretol mnohých "odvážnych" ľudí. "Vedzte, že zostaneme po vašom boku... Vyzývame vás, aby ste sa nikdy nevzdali nádeje na lepšie dni," povedal.



Minsk v ostatných mesiacoch odvolal viacero veľvyslancov západných krajín. V auguste tiež stiahol svoj predošlý súhlas s vymenovaním Julie Fisherovej na post veľvyslankyne USA v Minsku. Malo ísť o prvú americkú veľvyslankyňu v tejto krajine od roku 2008, približuje AFP.



Európska únia aj Spojené štáty uvalili na Lukašenkov režim sankcie v reakcii na tvrdý zásah bieloruských bezpečnostných zložiek proti demonštrantom nesúhlasiacim s výsledkami volieb a žiadajúcim Lukašenkov odchod z funkcie a nové voľby.



Lukašenkovmu režimu sa zmienené protesty časom podarilo utlmiť, pričom boli uväznené alebo odsúdené na pokuty či tresty väzenia stovky demonštrantov a aktivistov. Zakázaná bola aj činnosť desiatok nezávislých médií a mimovládnych organizácií. Všetci najvyšší predstavitelia bieloruskej opozície sú buď vo väzení, alebo utiekli do exilu.