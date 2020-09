Bielorusko pozastavilo vplyvný nezávislý spravodajský portál Tut.by

Minsk 29. septembra (TASR) - Úrady v Bielorusku pozastavili v utorok na tri mesiace činnosť nezávislého spravodajského portálu Tut.by. Tento krok odsúdila opozícia voči spochybňovanému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi, uviedla tlačová agentúra AFP.



Internetový portál Tut.by prináša informácie o rozsiahlych protestoch proti Lukašenkovi, ktoré vypukli po jeho spornom víťazstve nad opozičnou kandidátkou Sviatlanou Cichanovskou v nedávnych prezidentských voľbách. Táto opozičná predstaviteľka tiež kritizovala pozastavenie fungovania portálu a označila to za útok na "právo na pravdu".



Ministerstvo informácií vo vyhlásení napísalo, že portál bude "dočasne zatvorený" od 1. októbra do 30. decembra.



Ministerstvo v minulosti viedlo právny spor, aby dosiahlo zatvorenie tejto webovej stránky, a ako dôvod uvádzalo prinášanie "informácií, ktorých šírenie je zakázané", čo takto charakterizovali vládne orgány.



Presnejšie podrobnosti však v utorok ministerstvo nezverejnilo.



Bieloruskom otriasajú veľké protesty proti vláde autoritárskeho prezidenta Lukašenka, oficiálneho víťaza prezidentských volieb z 9. augusta. Opozícia vyhlasuje, že výsledok bol zmanipulovaný.



Napriek mohutnej prítomnosti polície v uliciach sa desaťtisíce Bielorusov každý týždeň schádzajú na protestoch a žiadajú odstúpenie Lukašenka.



Poprední opoziční predstavitelia a novinári boli medzičasom uväznení alebo donútení odísť do exilu.



Tut.by začal fungovať v roku 2000 a je to hlavná nezávislá mediálna organizácia v Bielorusku. Za svoje informovanie o demonštráciách a za zverejňovanie videí zachytávajúcich tvrdé zásahy režimu sa opakovane dostáva pod tlak štátu. Tieto videá sa rýchlo šíria a sú populárne.



Portál Tut.by vydal vyhlásenie potvrdzujúce, že "od 1. októbra stratí mediálny štatút" a s tým aj právo šíriť informácie z "konfliktných alebo rizikových zón, z veľkých demonštrácií a sociálne dôležitých podujatí".



Vo vyhlásení portál, ktorý získal oficiálny štatút vlani, dodal, že bude pokračovať v prevádzke zvyčajným spôsobom ako webová stránka.



V Bielorusku pracuje ilegálne niekoľko médií blízkych opozícii, keďže im neudelili akreditáciu. Tú zrušili po začatí protestov aj niekoľkým dopisovateľom zo západných médií.



Cichanovská, v súčasnosti žijúca v exile v Litve, uviedla, že tento krok je pokusom režimu "predĺžiť si existenciu".



"Tento režim dnes ukázal, ako berie Bielorusom ich právo na pravdu", citovalo ju jej tlačové oddelenie.