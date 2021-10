Bielorusko pre komentáre k prestrelke s účasťou KGB zadržalo 200 ľudí

Minsk 7. októbra (TASR) - Asi 200 ľudí bolo v Bielorusku zadržaných za urážlivé komentáre, ktoré zverejnili na sociálnych sieťach v súvislosti s nedávnou násilnou smrťou dôstojníka KGB v Minsku. Informoval o tom vo štvrtok bieloruský minister vnútra Ivan Kubrakov.



Podľa agentúry Interfax Kubrakov spresnil, že zadržané osoby na internete písali výzvy zabíjať "nielen príslušníkov KGB, ale aj občanov, ktorí majú iný názor".



"Preto vyzývam všetkých, aby sa zamysleli, zjednotili sa a žili v našej krajine v mieri," apeloval minister, ktorý súčasne vyzval manažérov podnikov, aby svojich zamestnancov poučili, "ako sa majú správať na ulici a ako sa správať na internete".



K zadržaniu kritikov súčasného režimu v Bielorusku došlo po prestrelke z 28. septembra v bytovom dome v Minsku, pri ktorej zahynuli vojak špeciálnych síl KGB Dzmitryj Fedasiuk a zamestnanec IT spoločnosti EPAM Systems Andrej Zeľcar.



KGB informovala, že Zeľcar zastrelil Fedasiuka pri zásahu komanda vojakov špeciálnych síl v jeho byte. Zeľcar prišiel o život pri odvetnej streľbe.



KGB vo vyhlásení zverejnenom na svojej webovej stránke uviedla, že bezpečnostné zložky v daný deň v Minsku zasahovali na adresách, kde sa "môžu nachádzať osoby zapojené do teroristických aktivít", pričom v jednom z bytov spustil paľbu "obzvlášť nebezpečný zločinec".



Generálna prokuratúra tvrdí, že príslušníci KGB konali v rámci zákona a do bytu vnikli na základe príkazu na domovú prehliadku.



Zeľcarova 40-ročná manželka, ktorá natáčala dianie v byte mobilným telefónom, bola zadržaná a je vo väzbe.



Bezprostredne bol o kauze informovaný aj Západom neuznávaný prezident Alexandr Lukašenko, ktorý nariadil situáciu prešetriť a poskytnúť pomoc rodine zastreleného príslušníka KGB.



S týmto prípadom súvisí aj zablokovanie prístupu na web denníka Komsomoľskaja pravda (KP), ktorý zverejnil článok o Zeľcarovi a v ňom vyjadrenie jeho spolužiačky, čo bieloruské úrady označili za snahu o "prikrášlenie páchateľa" trestného činu. Vedenie KP neskôr oznámilo, že zatvára svoju pobočku v Bielorusku.



Spravodajca KP v Bielorusku Henadz Mažejka bol zadržaný a vypočúvaný. Podľa bieloruských úradov novinár ešte pred svojím zadržaním v Bielorusku opustil územie republiky a pokúsil sa z Ruska odcestovať do tretej krajiny.



Ruské štátne médiá a dokonca aj hovorca Kremľa kritizovali uväznenie novinára a rada pre ľudské práva pri kancelárii ruského prezidenta vyzvala na Mažejkovo prepustenie na slobodu.



Deň po tragédii bieloruské diaspóry vo Varšave, v Kyjeve a vo Vilniuse uskutočnili akcie na pamiatku Andreja Zeľcara. Prívrženci Lukašenkovho režimu zasa nosili kvety k budovám KGB, aby si uctili pamiatku zastreleného dôstojníka.



Podľa politológa Valeryja Karbaleviča tento prípad a reakcia bieloruskej spoločnosti naň je dôkazom jej rozdelenia, keďže časť ľudí na strane vlády vníma ako obeť príslušníka KGB, zatiaľ čo prívrženci opozície považujú za hrdinu Zeľcara.



"Bieloruská spoločnosť je radikálne rozdelená a obe jej časti hodnotia akékoľvek udalosti v Bielorusku rôznymi spôsobmi, diametrálne odlišnými spôsobmi," poznamenal Karbalevič podľa webu Belaruspartizan.by s tým, že "keď Bielorusi strieľajú na Bielorusov, je to tragédia".