Bielorusko pre voľby pozvalo viac ako 400 pozorovateľov, OBSE nepríde

Viedeň/Minsk 17. januára (TASR) - Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že v súvislosti s nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami pozvala vláda do krajiny 450 medzinárodných pozorovateľov vrátane tých z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Tá už pred viac ako týždňom vyhlásila, že do Bieloruska svojich pozorovateľov nepošle, a odôvodnila to príliš neskorým pozvaním. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Bielorusko oznámilo termín prezidentských volieb pred niekoľkými mesiacmi a úrady si dobre uvedomujú, že OBSE potrebuje včasné pozvanie, aby mohla pozorovať všetky dôležité aspekty volieb," uviedla pre DPA hovorkyňa organizácie Katya Andruszová.



Pozvanie z Bieloruska prišlo len desať dní pred voľbami, ktoré sa uskutočnia 26. januára. To znemožňuje prístup k dôležitým fázam volebného procesu a aj zmysluplné pozorovanie, dodala v piatok OBSE na sociálnej sieti X.



V bieloruských prezidentských voľbách oficiálne kandiduje päť predstaviteľov. Súčasný prezident Alexandr Lukašenko je na čele krajiny od roku 1994 a podľa DPA mnohí jeho vládu považujú za autokratickú. V nadchádzajúcich voľbách bude uchádzať o ďalšie znovuzvolenie do funkcie.



V roku 2020 sa Lukašenko sám vyhlásil za víťaza prezidentských volieb, hoci nezávislí pozorovatelia uviedli, že zvíťazila opozičná kandidátka Svetlana Cichanovská.



Po voľbách v krajine vypukli masové protesty a Lukašenka verejnosť obviňovala zo sfalšovania ich výsledkov. Jeho odporcovia požadovali odstúpenie z funkcie a usporiadanie nových volieb. Lukašenko proti demonštráciám tvrdo zasiahol a podľa DPA je aj štyri roky po nich stále uväznených viac ako tisíc osôb.