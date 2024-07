Bielorusko predĺži bezvízový režim s európskymi krajinami z 30 dní

Minsk 17. júla (TASR) - Bieloruské úrady v stredu oznámili, že zavedú 90-dňový bezvízový režim pre občanov 35 európskych krajín vrátane Slovenska, Česka, Francúzska alebo Británie. Nové pravidlá začnú platiť v piatok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V súčasnosti môžu občania týchto 35 štátov zotrvať v Bielorusku bez vízovej povinnosti iba 30 dní, musia do krajiny pricestovať letecky a pristáť na letisku v Minsku.



Reuters uvádza, že liberalizácia vízového režimu môže znamenať, že Bielorusko sa otvára myšlienke uvoľniť napätie so Západom. V utorok bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vyhlásil, že je pripravený "upraviť" vzťahy medzi Bieloruskom, Poľskom a Litvou, no zatiaľ nevidí reciprocitu.



Západné štáty v roku 2022 uvalili na Bielorusko sankcie po tom, čo Lukašenko umožnil ruským jednotkám využiť bieloruské územie pri invázii na Ukrajinu.



Lukašenko minulý týždeň taktiež stiahol vojakov z ukrajinských hraníc, čo podľa Reuters svedčí o tom, že napätie medzi Kyjevom a Minskom sa môže uvoľňovať. "Teraz nemáme s Ukrajincami žiadne komplikácie a dúfam, že ani žiadne nebudú," uviedol bieloruský prezident minulý týždeň.