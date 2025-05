Bielorusko prepustilo Američana odsúdeného za pokus o vraždu Lukašenka

Minsk 1. mája (TASR) - Bielorusko v stredu prepustilo amerického občana, ktorého v krajine odsúdili za pokus o vraždu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Jeho podporovatelia a americká vláda označili obvinenia voči jeho osobe za vykonštruované. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Jurasa Ziankoviča, právnika s dvojakým bieloruským a americkým občianstvom, zadržali v Rusku v apríli 2021 spolu s Alexandrom Fedutom, ktorý pôsobil ako Lukašenkov hovorca po jeho prvom zvolení v roku 1994. Neskôr sa pridal k opozícii.



Ruská spravodajská služba FSB vtedy uviedla, že Ziankovič a Feduta prišli do Moskvy, aby sa stretli s opozične naladenými bieloruskými generálmi a pripravovali vojenský prevrat, pričom neposkytla žiadne dôkazy.



Následne bol vydaný do Bieloruska, kde ho v septembri 2022 odsúdili za viaceré trestné činy vrátane prípravy štátneho prevratu proti Lukašenkovi a dostal 11-ročný trest. Neskôr mu ho zvýšili o šesť mesiacov.



V auguste 2024 súd udelil Ziankovičovi ďalší dvojročný trest za „úmyselné nerešpektovanie väzenskej stráže“, čím sa jeho celkový trest odňatia slobody zvýšil na 13 a pol roka.



Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý vo februári označil Ziankoviča za neprávom väzneného, v stredu oznámil jeho prepustenie a uviedol, že sa čoskoro vráti do Spojených štátov. Rubio v tejto súvislosti ocenil „Lukašenkovo humanitárne gesto“.



Pavel Sapelka z bieloruskej ľudskoprávnej organizácie Viasna, v stredu pre agentúru AP uviedol, že Ziankovič bol za mrežami „pod neustálym a tvrdým tlakom autorít“ a v ťažkých podmienkach väzenia výrazne schudol.



AP pripomína, že od minulého roka Lukašenko omilostil približne 250 politických väzňov. Vo februári tohto roku prepustil aj jedného Američana. Podľa Viasny však aj naďalej zostáva v Bielorusku za mrežami približne 1 200 politických väzňov.