Bielorusko presúva k hranici s Ukrajinou tanky

Minsk 11. augusta (TASR) – Bielorusko začalo k štátnej hranici s Ukrajinou presúvať tanky, vyhlásilo v nedeľu bieloruské ministerstvo obrany. Dôvodom je údajné zostrelenie niekoľkých ukrajinských dronov vo vzdušnom priestore Bieloruska. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí incident označilo za "nebezpečný pokus rozšíriť zónu prebiehajúceho konfliktu do našej oblasti". Dodalo, že krajina využije svoje právo brániť sa a na provokácie a nepriateľské kroky primerane zareaguje. Na sociálnej sieti Telegram zverejnilo video, ktoré zachytáva nakladanie tankov na vagóny.



Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v sobotu vyhlásil uvedenie protivzdušnej obrany Bieloruska do plnej pohotovosti. Dôvodom je narušenie bieloruského vzdušeného priestoru desiatimi údajne ukrajinskými dronmi, ktoré v piatok prenikli do Mahiľovskej oblasti. Niekoľko z nich bolo zostrelených, informovali bieloruské štátne médiá.



Lukašenko nariadil tiež posilnenie jednotiek v Homeľskej oblasti, aby dokázali reagovať na potenciálne provokácie zo susednej krajiny.



Bieloruský minister obrany Viktor Chrenin v sobotu vyhlásil, že do oblasti nariadil tiež presun balistických striel Iskander a raketometov Polonez.



Lukašenko je jedným z najdôležitejších podporovateľov Ruska vo vojne proti Ukrajine. Na začiatku vojny umožnil ruským jednotkám vstup na bieloruské územie, odkiaľ následne zaútočili na sever Ukrajiny.