Bielorusko preveruje spôsobilosť občanov slúžiť v armáde

Minsk 19. októbra (TASR) - Bielorusko v stredu oznámilo, že začalo predvolávať občanov na preverenie ich spôsobilosti slúžiť v armáde, ale že neplánuje mobilizáciu. Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters.



"Registrácia a odvod do armády sú úplne bežnou praxou a očakávame, že tieto činnosti ukončíme do konca tohto roka," uviedlo bieloruské ministerstvo obrany.



Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko ešte minulý týždeň v pondelok oznámil, že Minsk a Moskva nasadia na západných hraniciach Bieloruska spoločnú bojovú operačnú skupinu, čo označil za reakciu na vyostrenie napätia. Lukašenko následne tiež obvinil Litvu, Poľsko a Ukrajinu z výcviku bieloruských "radikálov" na teroristický útok.



Nová spoločná vojenská skupina Ruska a Bieloruska vzbudila na Západe obavy, že by sa bieloruskí vojaci mohli pridať k ruským silám bojujúcim na Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok v prejave počas virtuálneho zasadnutia krajín G7 obvinil Moskvu, že "sa pokúša Bielorusko priamo zatiahnuť do tejto vojny". Vyzval tiež, aby bola na ukrajinsko-bieloruských hraniciach rozmiestnená medzinárodná pozorovateľská misia.



Bielorusko, ktoré je blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina, už v priebehu invázie na Ukrajinu poskytlo Moskve svoje územie na vyslanie ruských vojakov či odpaľovanie rakiet na Ukrajinu.