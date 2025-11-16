< sekcia Zahraničie
Bielorusko privítalo znovuotvorenie hraničných priechodov s Poľskom
Autor TASR
Minsk 16. novembra (TASR) - Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu privítalo rozhodnutie Poľska znovuotvoriť dve hraničné priechodocy Bobrowniki a Kužnica. Oba boli niekoľko rokov zatvorené. Poľská strana ich plánuje otvoriť v pondelok s určitými obmedzeniami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Priechod Bobrowniki bude prístupný pre vozidlá registrované v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru. Hraničný priechod Kužnica bude otvorený pre osobnú dopravu okrem autobusov.
„Vítame rozhodnutie Poľska znovu otvoriť dva predtým uzavreté hraničné priechody pre pohyb osôb, vozidiel a nákladu. Tento krok bude mať pozitívny vplyv na miestny obchod a odráža konštruktívny prístup Poľska zameraný na potreby jeho občanov,“ uviedlo bieloruské ministerstvo, ktoré tiež vyzvalo svojich ďalších európskych susedov, aby obnovilo predošlý hraničný režim „v prospech obyčajných ľudí a cezhraničnej spolupráce“.
Hraničné priechody s Bieloruskom v Kužnici a Bobrovnikách sú zavreté od roku 2021, respektíve 2023. Priechod v Kužnici Poľsko uzatvorilo po tom, čo sa cezeň snažili prejsť stovky migrantov, ktorí hádzali predmety po poľských policajtoch. Priechod v Bobrovnikách uzavreli po tom, čo Bielorusko odsúdilo novinára poľského pôvodu a aktivistu za práva menšín Andrzeja Poczobuta
