Bielorusko protestuje proti uzavretiu spoločnej hranice Litvou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Litva hranice uzavrela po tom, čo sa na jej územie opakovane dostali balóny z Bieloruska, ktorými pašeráci prepravujú rôzny tovar, napríklad cigarety.

Autor TASR
Minsk 27. októbra (TASR) - Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok predvolalo litovského chargé d'affaires a odovzdalo mu protestnú nótu v súvislosti s jednostranným uzavretím spoločnej hranice. TASR o tom informuje podľa správy ruskej štátnej tlačovej agentúry TASS.

„Litovský chargé d'affaires v Bielorusku Erikas Vilkanecas bol dnes predvolaný na ministerstvo zahraničných vecí, kde mu bola odovzdaná protestná nóta v súvislosti s jednostranným uzavretím hraníc Litvou, ktoré bolo vykonané bez predchádzajúceho oznámenia,“ uvádza vo vyhlásení tlačové oddelenie bieloruského rezortu diplomacie.

Podľa ministerstva takéto rozhodnutie neovplyvňuje len bieloruských občanov, ale aj občanov Litvy, Európskej únie a iných štátov. Rezort dodal, že tento krok jasne demonštruje nerešpektovanie zásady voľného pohybu zo strany Vilniusu.

„Sme nútení zaslať (protestnú) nótu pre protiľudovú povahu takýchto krokov, pri ktorých sa bežní ľudia stávajú rukojemníkmi politickej situácie. Bielorusko na rozdiel od Litvy dôsledne presadzuje normalizáciu dialógu a praktickú spoluprácu v otázkach kontroly hraníc, čo by bolo prospešné pre všetkých občanov našich krajín,“ uvádza ministerstvo.

