Bielorusko: Raketové systémy dodané Ruskom sú pripravené na použitie

Minsk 26. decembra (TASR) - Raketové systémy Iskander, schopné niesť aj jadrové hlavice, a protiraketové systémy S-400, ktoré dodalo Rusko, boli rozmiestnené v Bielorusku a sú pripravené na vykonávanie svojich úloh. Oznámil to predstaviteľ bieloruského ministerstva obrany, informuje TASR podľa pondelkovej správy denníka The Guardian.



Leonid Kasinskyj, šéf oddelenia pre ideológiu bieloruského rezortu obrany, vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Telegram v nedeľu uviedol: "Naši vojaci a posádky úplne dokončili svoj výcvik v spoločných bojových výcvikových centrách armád Ruskej federácie a Bieloruskej republiky."



"Tieto typy zbraní (systémy Iskander a S-400) sú dnes v bojovej službe a plne pripravené na vykonávanie svojho plánovaných úloh," dodal Kasinskyj.



Nie je jasné, koľko raketových systémov Iskander bolo presne v Bielorusku rozmiestnených, no podľa Guardianu prišlo k ich rozmiestneniu v Bielorusku po návšteve ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý do Minska zavítal 19. decembra. Táto návšteva vyvolala na Ukrajine obavy, že Putin bude tlačiť na Bielorusko, aby sa pripojilo k novému pozemnému útoku a otvorilo v ukrajinskom konflikte nový front.



Rusko spustilo útok na Ukrajinu tento rok vo februári aj z bieloruského územia a v posledných mesiacoch sa opäť zvyšuje počet spoločných vojenských aktivít Ruska a Bieloruska.



Iskander-M je pojazdný raketový systém, ktorý má dosah do 500 kilometrov a dokáže niesť konvenčné alebo jadrového bojové hlavice.