Bielorusko reaguje na sankcie vlastným zoznamom ľudí so zákazom vstupu

Minsk 2. októbra (TASR) - Bielorusko v piatok oznámilo, že zostavilo vlastný zoznam ľudí so zákazom vstupu do krajiny v reakcii na sankcie prijaté Európskou úniou voči členom režimu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



"V súvislosti s obmedzením vízových povolení, ktoré EÚ prijala proti viacerým bieloruským predstaviteľom, bieloruská strana recipročne zavádza od dnešného dňa sankcie," uvádza sa vo vyhlásení bieloruského ministerstva zahraničných vecí.



Lídri členských krajín EÚ sa v noci na piatok dohodli na zavedení sankcií voči niektorým bieloruským predstaviteľom.



Tento krok Únie umožní zavedenie zákazu cestovania a zmrazenie aktív približne 40-tim príslušníkom bieloruského režimu, ktorí sú údajne zodpovední za falšovanie výsledkov augustových volieb a následné násilné potláčanie protestov. Na tomto sankčnom zozname sa však podľa predsedu Európskej rady Charlesa Michela samotný Lukašenko zatiaľ nenachádza.



Na schválení sankcií proti Lukašenkovmu režimu sa ministri EÚ v zásade dohodli už minulý mesiac. Cyprus rozhodnutie členských krajín EÚ odmietal podporiť a žiadal, aby najskôr podnikli kroky voči Turecku v spojitosti so sporným prieskumom ložísk zemného plynu vo východnej časti Stredozemného mora.



Lídri sa však po niekoľkohodinových rokovaniach dohodli, že podporia Cyprus a takisto aj Grécko. Dohodli sa aj na prísnom varovaní pre Turecko, ktoré môže čeliť represívnym opatreniam v prípade, že bude pokračovať vo vrtoch.



Členské štáty EÚ sa zavedením sankcií pridali k Británii a Kanade, ktoré v utorok uvalili sankcie na bieloruského prezidenta Lukašenka, jeho syna a ďalších vysokopostavených bieloruských predstaviteľov za porušovanie ľudských práv.