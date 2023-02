Bielorusko: Ruské raketové systémy Iskander obsluhujeme samostatne

Minsk 1. februára (TASR) - Bielorusko v stredu oznámilo, že jeho ozbrojené sily majú autonómnu kontrolu nad riadenými raketovými systémami Iskander dodanými Ruskom. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Veliteľ bieloruských raketových a delostreleckých síl Ruslan Čechav pre tamojšiu vojenskú televíziu uviedol, že Minsku dosiaľ chýbal systém s dosahom nad 300 kilometrov. V príspevku zverejnenom na účte televízie na platforme Telegram ocenil Iskandery pre ich "jednoduché používanie, spoľahlivosť, ľahké ovládanie a palebnú silu".



Iskander-M je pojazdný raketový systém, ktorý má dosah do 500 kilometrov a dokáže niesť konvenčné aj jadrové bojové hlavice. Ako píše Reuters, z Bieloruska dokáže zasiahnuť ciele hlboko na území Ukrajiny a Poľska, členskej krajiny NATO. Vzťahy Varšavy s Minskom sú výrazne narušené.



Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok počas návštevy afrického Zimbabwe vyhlásil, že jeho krajina je ochotná ponúknuť Rusku viac pomoci v jeho vojne proti Ukrajine.



Moskva a Minsk v pondelok v Bielorusku začali manévre vzdušných síl, ktoré mali trvať do 1. februára. Kyjev upozorňoval, že Rusko by cvičenie mohlo využiť na začatie novej pozemnej invázie na sever Ukrajiny. Minsk však tvrdí, že má obranný charakter.