S Cichanovskou sa nedá spojiť, sú obavy o jej bezpečnosť

Minsk 10. augusta (TASR) - Svitlana Cichanovská, hlavná opozičná súperka bieloruského autoritárskeho prezidenta Alexandra Lukašenka v nedeľných voľbách, ktoré boli podľa opozície "podvodom", odovzdala v pondelok Ústrednej volebnej komisii oficiálnu žiadosť o prepočítanie hlasov a odvtedy je nezastihnuteľná. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Rovnako je nezastihnuteľná aj jej hovorkyňa. Pri odchode zo sídla komisie Cichanovská povedala: "Už som sa rozhodla, musím byť s deťmi".



Nie je jasné, či jej oznámenie znamenalo, že má namierené do zahraničia, aby sa tam znovu zišla so svojimi deťmi, ktoré už skôr po prijatí vyhrážok poslala do nespresnenej európskej krajiny.



Aj tlačová agentúra Reuters priniesla v pondelok večer správu, že sú obavy o Cichanovskú a jej mieste pobytu.



"Niekoľko hodín som sa pokúšal spojiť so Svitlanou Cichanovskou. Jej miesto pobytu nepozná ani jej volebný štáb. Máme obavy o jej bezpečnosť," napísal na Twitteri litovský minister zahraničných vecí Linas Antanas Linkevičius.



Cichanovská, 37-ročná bývalá učiteľka angličtiny bez predchádzajúcich politických skúseností, sa zapojila do volieb ako prezidentská kandidátka po tom, čo jej manžela a opozičného bloggera, ktorý mal v úmysle uchádzať sa o prezidentský úrad, v máji zatkli. Podarilo sa jej zjednotiť opozičné skupiny a pritiahnuť na predvolebné zhromaždenia desaťtisíce ľudí.



Po vyhlásení Lukašenka za oficiálneho víťaza volieb sa začali protesty, ktoré trvali v pondelok už druhý deň. Polícia proti nimi zasahovala silou. Jedného novinára napríklad hospitalizovali po zásahu gumovým projektilom do nohy, uviedla ruská tlačová agentúra RIA Novosti.



Lukašenko (65) vyhlásil, že bieloruskú opozíciu riadi zahraničie, a to z Poľska a Českej republiky. Dodal, že za protestmi môžu byť aj niektoré skupiny na Ukrajine a v Rusku. Opozíciu označil za "ovce" manipulované "zahraničnými pánmi".



Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček odmietol Lukašenkovo tvrdenie a zdôraznil, že jeho krajina žiadne protesty neorganizuje.



Susedné Poľsko oznámilo, že chce mimoriadny summit Európskej únie o Bielorusku.