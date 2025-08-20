< sekcia Zahraničie
Bielorusko sa s Iránom dohodlo na prehĺbení vzťahov vrátane obrany
Autor TASR
Minsk/Teherán 20. augusta (TASR) - Bielorusko a Irán plánujú prehĺbiť svoje bilaterálne vzťahy vo všetkých oblastiach vrátane obrany, uviedli v stredu prezidenti Alexandr Lukašenko a Masúd Pezeškiján po rokovaniach v Minsku. Podľa bieloruskej štátnej tlačovej agentúry Belta sa lídri dohodli na príprave zmluvy o strategickom partnerstve. TASR o tom píše na základe správy agentúry Reuters.
„V podmienkach geopolitickej turbulencie podniká Minsk a Teherán konzistentné a vyvážené kroky na ďalší rozvoj spolupráce a ťažko pracujú na tom, aby každú novú výzvu premenili na novú príležitosť,“ uviedol podľa Belty Lukašenko.
„Sme pripravení diskutovať o akýchkoľvek otázkach, nemáme žiadne tabu témy,“ pokračoval Lukašenko a dodal, že obe krajiny by mohli spolupracovať v rôznych oblastiach vrátane vojensko-technickej spolupráce.
Pezeškiján vyhlásil, že obe krajiny musia vybudovať svoje ekonomické a iné vzťahy na úroveň, ktorá zodpovedá vysokej miere dôvery medzi nimi. „Samozrejme, naše spoločné názory by sa mali implementovať v ekonomickej a kultúrnej sfére, v rozvoji cestovného ruchu medzi našimi krajinami a tiež, ako ste poznamenali, v rozvoji vojensko-technickej spolupráce,“ povedal podľa Belty iránsky prezident Lukašenkovi.
Pezeškiján tiež vyhlásil, že obe krajiny sú vystavené „nezákonným západným sankciám“.
Reuters pripomína, že Bielorusko aj Irán sú kľúčovými spojencami Ruska. Lukašenko Moskve povolil využívať bieloruské územie ako odrazový mostík pre svoju rozsiahlu inváziu na Ukrajinu a neskôr súhlasil s umiestnením ruských taktických jadrových rakiet v krajine. Irán zasa dodal Rusku drony na použitie v jeho vojne s Kyjevom a Pezeškiján v januári podpísal s ruským prezidentom Vladimirom Putinom zmluvu o strategickom partnerstve.
