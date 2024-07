Bielorusko sa stalo členom Šanghajskej organizácie pre spoluprácu

Moskva 4. júla (TASR) - Bielorusko sa vo štvrtok stalo členom Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO), ktorú založili Rusko a Čína s cieľom riešiť otázky medzinárodnej bezpečnosti. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



Ruský prezident Vladimir Putin, jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching a ďalší štátni predstavitelia podpísali dokumenty o oficiálnom prijatí Bieloruska na samite SCO v kazašskom hlavnom meste Astana.



Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev, ktorý tento rok predsedá SCO, zablahoželal bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi k prijatiu. Bielorusko malo v SCO od roku 2015 štatút pozorovateľskej krajiny.



Putin po svojom stredajšom príchode do Astany rokoval s niekoľkými hlavami štátov vrátane Siho.



Si na bilaterálnom stretnutí opäť ubezpečil Putina, že sa bude naďalej usilovať o mierové riešenie vojny na Ukrajine. Zároveň potvrdil spoluprácu Číny s Ruskom. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil rokovanie s Pekingom za veľmi úspešné.



Putin v Astane rokoval o vojne na Ukrajine aj so svojím tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ. Erdogan opätovne pozval Putina na návštevu Turecka, ktoré nie je členom SCO.



Počas vojny proti Ukrajine a následného napätia so Západom Putin opakovane deklaruje svoje ambície na vytvorenie nového svetového poriadku, v ktorom USA nebudú hrať dominantnú úlohu.



Členmi SCO, ktorá vznikla v roku 2001 pôvodne na boj proti terorizmu, sú aj India, Irán, Pakistan a stredoázijské štáty Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan a Uzbekistan.



SCO je eurázijská politická, hospodárska, bezpečnostná a obranná organizácia. Z hľadiska geografického rozsahu a počtu obyvateľov ide o najväčšie regionálne združenie na svete.