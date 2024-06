Bielorusko sa zúčastní na druhej fáze vojenských cvičení v Rusku

Minsk 10. júna (TASR) - Bielorusko v pondelok avizovalo, že sa zúčastní na druhej fáze ruského vojenského cvičenia zameraného na využitie taktických jadrových zbraní. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



Prvá časť cvičení sa uskutočnila minulý mesiac na juhu Ruska pri meste Achtubinsk s využitím balistických rakiet Iskander a či hypersonických striel Kinžal. Podľa analytikov ide o varovný signál ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý chce týmto krokom odradiť Západ od väčších zásahov do vojny, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine. Bližšie okolnosti druhej fázy cvičenia nie sú známe.



"Sme odhodlanejší viac než kedykoľvek predtým odpovedať na hrozby namierené na obe naše krajiny a spoločný Zväzový štát Ruska a Bieloruska," vyhlásil bieloruský minister obrany Viktar Chrenin.



"Naším cieľom nie je vytvárať napätie v otázkach regionálnej bezpečnosti. Nesnažíme sa vysielať vojenské hrozby k tretím krajinám alebo ku komukoľvek inému," doplnil Chrenin s tým, že Bielorusko je "krajinou mieru a nehľadá konfrontáciu", no zároveň ostáva ostražité.



Ruský i bieloruský prezidenti už pred viac než rokom ohlásili presun taktických jadrových zbraní do Bieloruska. Ruské ministerstvo zahraničných vecí v máji podotklo, že cvičenie by mohlo "schladiť horúce hlavy v hlavných mestách na Západe". Išlo o reakciu na slová francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý spomenul možnosť vyslania európskych jednotiek na obranu Ukrajiny.