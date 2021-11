Bielorusko si predvolalo poľského diplomata

Minsk 4. novembra (TASR) - Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo, že si predvolalo poľského charge d'affaires v súvislosti s pretrvávajúcimi spormi okolo náporu migrantov na spoločných hraniciach. Informovala o tom agentúra AFP.



Poľsko si už v utorok predvolalo bieloruského chargé d'affaires Aľaxandra Časnovského. Stalo sa tak v súvislosti s tvrdeniami Varšavy, že na poľské územie prenikli zo susedného Bieloruska ozbrojené osoby v uniformách.



Rezort bieloruskej diplomacie vo vyhlásení uviedol, že poľskému diplomatovi tlmočili "dôrazný protest" voči uvedeným obvineniam Varšavy. Tá tvrdí, že k narušeniu poľských štátnych hraníc ozbrojenými osobami došlo v noci z 1. na 2. novembra.



"Bielorusko nikdy nevyprovokovalo ani nemá v pláne vyvolávať pohraničné incidenty, a preto kategoricky odmieta takého provokácie," píše sa vo vyhlásení tamojšieho ministerstva zahraničných vecí.



Poľské ministerstvo obrany vo štvrtok okrem toho uviedlo, že sa bieloruskí vojaci v stredu vyhrážali poľským vojakom spustením paľby, napísala agentúra Reuters.



"Poľskí vojaci lokalizovali skupinu zhruba 250 migrantov neďaleko plotu," priblížilo poľské ministerstvo na Twitteri. "Bieloruskí vojaci, ktorí ich strážili, pohrozili, že spustia streľbu na našich vojakov," uviedlo ministertvo. Situácia podľa neho ďalej neeskalovala, pretože príslušníci poľských ozbrojených síl sa nenechali vyprovokovať.



Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v máji vyhlásil, že jeho vláda už nebude brániť migrantom v ceste do EÚ, a to v reakcii na prísnejšie západné sankcie uvalené na Bielorusko za násilné potlačenie protestov po sporných prezidentských voľbách.



Odvtedy počet migrantov z Iraku, Sýrie, Jemenu a ďalších regiónov, ktorí sa pokúšajú nelegálne vstúpiť do Európskej únie cez Bielorusko, výrazne vzrástol. Susedné krajiny – Poľsko, Litva a Lotyšsko – nesú v tomto smere hlavnú ťarchu.



Migranti a utečenci tvrdia, že často ich bieloruské sily nútia prechádzať cez poľské hranice, na čo ich zase poľská pohraničná stráž zatláča späť. Mnohí z migrantov tam preto uviazli v nehostinnom teréne pod holý nebom a v čoraz chladnejšom počasí.



V oblasti pri hraniciach s Bieloruskom zahynulo od leta už najmenej desať migrantov - sedem z nich zomrelo podľa novín Gazeta Wyborcza na poľskej strane hraníc.



Od januára poľská pohraničná stráž už zabránila viac ako 30.000 pokusom a nelegálne prekročenie poľských hraníc z Bieloruska. Varšava takisto vyslala na hranice tisíce vojakov, postavila plot z ostnatého drôtu, schvália výstavbu múru a zaviedla v tejto oblasti núdzový stav.