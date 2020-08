Bielorusko si zaslúži demokraciu, tvrdia českí politici

Praha/Minsk 10. augusta (TASR) - Bielorusi majú právo na slobodu a demokraciu, skonštatoval v pondelok český premiér Andrej Babiš (ANO), ktorý podobne ako ďalší českí politici odsúdil policajné zásahy proti demonštrantom v Bielorusku.



V krajine sa konali prezidentské voľby, ktoré podľa predbežných výsledkov drvivo vyhral úradujúci prezident Alexandr Lukašenko.



"Odsudzujem policajné násilie a brutálny policajný zásah proti pokojným demonštrantom v Minsku. Je to postup, ktorý do súčasnej Európy v žiadnom prípade nepatrí. Bielorusi majú právo na slobodu slova a demokraciu," napísal na Twitteri Babiš, ktorého citoval internetový spravodajský portál Novinky.cz.



"Naozaj si myslíte, že niekto, kto vyhral voľby férovo so 79 percentami, potrebuje následne mlátiť ľudí na uliciach a vypínať internet?" položil si otázku ľudovecký poslanec Ondřej Benešík.



Predsedníčka strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová poukázala na nedemokratickosť volieb.



"Myslím na všetkých bieloruských občanov, ktorí túžia po slobode a demokracii, ale svoju vôľu nemohli prejaviť v slobodných voľbách, pretože tie boli rozhodnuté tými, ktorí počítali hlasy. Žiadny diktátorský strom však nerastie do neba, raz hlas slobody už nepôjde nijako umlčať," dodala.



Pirátsky poslanec Jan Lipavský vyhlásil, že Bielorusko "si zaslúži, aby o jeho osude rozhodovali občania v slobodných voľbách".



Znepokojenie vyjadrilo aj ministerstvo zahraničných vecí. "Považujeme za neprijateľné, že v súvislosti s predvolebnou agitáciou a výkonom zhromažďovacieho práva bol ešte pred hlasovaním zadržaný vysoký počet osôb. Rovnako neprijateľné sú aj zákroky represívnych zložiek proti občanom protestujúcim proti priebehu a výsledkom volieb," uviedol rezort.



Ľudia v Bielorusku vyšli do ulíc v nedeľu večer kvôli tomu, že voľby, v ktorých Lukašenko podľa oficiálnych výsledkov porazil opozičnú kandidátku Svitlanu Cichanovskú, považujú za zmanipulované.