V Bielorusku odsúdili skupinu za protivládne grafity na balíkoch sena

Minsk 31. januára (TASR) - Na rok väzenia odsúdili v Bielorusku skupinu mladých ľudí, ktorí vlani pomaľovali na balíky so senom červené pásy a značku "zákaz vstupu švábom".



Ako informoval spravodajský web The Insider, kotúče sena nachádzajúce sa na poli, ktoré patrilo roľníckemu družstvu, boli obalené bielou fóliou, takže v kombinácii s červeným pásom vytvárali "vlajky" bieloruskej opozície.



Maľba švába v podobe zákazovej značky bola zasa pripomenutím Siarheja Cichanovského, ktorý Západom neuznávaného prezidenta Alexandra Lukašenka označoval vo svojoch blogoch a vlogoch za švába a vyzýval ľudí, aby ho nepodporovali.



V kauze "protestných grafitov" bolo odsúdených sedem ľudí, dodalo ľudskoprávne centrum Viasna.



Podľa vyšetrovateľov mladí ľudia svojimi grafitmi nastriekanými na obaly 82 balíkov sena spôsobili roľníckemu družstvu, ktorému pole patrilo, škodu za 1500 bieloruských rubľov (515 eur).



Jedna z obžalovaných na súde vypovedala, že vyšetrovatelia proti zadržaným použili násilie, keď im "na chrbát nakreslili svastiku" a "vyhrážali sa, že budú strieľať". Odviezli ich aj na dané pole, kde ich rozostavali okolo balíkov so senom, zhabali telefóny a potom ich nakrúcali.



Podľa obžalovaných celú "akciu" cez sieť Telegram zorganizovala im neznáma osoba, ktorá napokon nebola medzi zadržanými.



The Insider poznamenal, že obžalovaní ponúkali odkúpenie pomaľovaných balíkov alebo odstránenie farby. Tieto ich ponuky však riaditeľovi "poškodeného" roľníckeho družstva nikto nesprostredkoval.