Tisíce ľudí vyšli do ulíc Minska a smútili nad smrťou Bandarenku

Minsk 13. novembra (TASR) - Tisíce demonštrantov vyšli v piatok do ulíc bieloruského hlavného mesta Minsk a žialili nad smrťou protestujúceho Ramana Bandarenku, ktorého vyhlásili za mŕtveho deň po tom, čo ho zatkla polícia. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Protestujúci lemovali hlavné ulice Minska a vytvárali ľudské reťaze. Ďalší kládli kvety na mieste, kde v stredu polícia zatkla 31-ročného bývalého vojaka Bandarenku.



Na pravidelné týždenné protesty prichádzajú desaťtisíce ľudí a protestujú proti autoritárskemu lídrovi Alexandrovi Lukašenkovi, ktorý je pri moci už vyše dve desaťročia a stal sa oficiálnym víťazom spochybňovaných prezidentských volieb z 9. augusta. Výsledok volieb neuznáva bieloruská opozícia ani Európska únia.



Bandarenka zomrel v Minsku po tom, čo ho zatkla polícia po potýčke na námestí, kde sa pravidelne schádza opozícia.



Podľa svedkov potýčka vypukla medzi protestujúcimi, ktorí vešali červeno-biele stuhy - vo farbách opozície, a policajtmi v civile, ktorí ich odstraňovali.



Bandarenku vyhlásili za mŕtveho vo štvrtok po tom, čo utrpel krvácanie do mozgu. To spustilo vlnu hnevu medzi bieloruskou opozíciou, ktorá je presvedčená, že skutočnú zodpovednosť za smrť nesú Lukašenkove bezpečnostné sily.



Lukašenko uviedol v piatok novinárom, že sa skontaktoval s vyšetrovateľmi a generálnym prokurátorom a povedal im, aby viedli vyšetrovanie "čestne a objektívne".



Vdova po 34-ročnom protestujúcom Alexandrovi Tarajkovskom, ktorý zomrel počas zhromaždenia v auguste, povedala v piatok už skôr pre AFP, že vyšetrovanie Tarajkovského smrti bolo pozastavené. "Dalo sa to predpokladať. Som si istá, že trestné stíhanie nebude začaté," uviedla vdova Elena Germanová.