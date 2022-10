Bielorusko tvrdí, že na jeho území bude menej než 9000 ruských vojakov

>Minsk 16. októbra (TASR) - Bielorusko tvrdí, že na jeho území bude rozmiestnených len o niečo menej ako 9000 ruských vojakov, ktorí tam budú súčasťou tzv. spoločnej regionálnej bojovej skupiny zameranej na ochranu bieloruských hraníc. Oznámilo to v nedeľu bieloruské ministerstvo obrany, informuje agentúra Reuters.



"Do Bieloruska začali prichádzať prvé vlaky s ruskými vojakmi z regionálnej bojovej skupiny," informoval v nedeľu na Twitteri Valerij Revenko, šéf oddelenia medzinárodnej vojenskej spolupráce na bieloruskom ministerstve obrany. Dodal, že presuny ruských vojakov potrvajú ešte "niekoľko dní", pričom ich celkových počet v Bielorusku bude "o niečo nižší ako 9000".



Bieloruské ministerstvo obrany už v sobotu informovalo o príchodoch prvých ruských vojakov.



Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko ešte v pondelok oznámil, že Minsk a Moskva nasadia na západných hraniciach jeho krajiny spoločnú bojovú operačnú skupinu, čo označil za reakciu na vyostrenie napätia. Lukašenko následne tiež obvinil Litvu, Poľsko a Ukrajinu z výcviku bieloruských "radikálov" na teroristický útok.



Nová spoločná vojenská skupina Ruska a Bieloruska vzbudila na Západe obavy, že by sa bieloruskí vojaci mohli pridať k ruským silám bojujúcim na Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok v prejave počas virtuálneho zasadnutia krajín G7 obvinil Moskvu, že "sa pokúša Bielorusko priamo zatiahnuť do tejto vojny". Vyzval tiež, aby bola na ukrajinsko-bieloruskej hranici rozmiestnená medzinárodná pozorovateľská misia.



Bielorusko, ktoré je blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina, už v priebehu invázie na Ukrajinu poskytlo Moskve svoje územie na vyslanie ruských vojakov či odpaľovanie rakiet na Ukrajinu.