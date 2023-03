Bielorusko tvrdí, že plot na hraniciach s Poľskom ohrozuje zubry

Minsk 10. marca (TASR) - Minsk v piatok varoval, že oceľový plot, ktorý Poľsko vlani postavilo na hraniciach s Bieloruskom s cieľom zabrániť prechodom nelegálnych migrantov, ohrozuje existenciu populácie zubra európskeho. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



V Bielovežskom pralese, ktorý sa nachádza na hraniciach medzi Poľskom a Bieloruskom, žije najväčšia populácia zubrov v Európe.



Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí v piatok uviedlo, že hraničný plot predstavuje pre zubry nebezpečenstvo, bráni im vo voľnom pohybe a môže spôsobiť ochudobnenie ich genofondu.



AFP pripomína, že výstavba tohto plota opakovane vzbudzovala environmentálne obavy čo sa týka vplyvu na divo žijúce zvieratá.



Poľský rezort diplomacie obvinenia zo strany Bieloruska odmietol a obvinil ho z manipulovania s faktami a snahy "využiť ekologické problémy proti Európe".



Hovorca ministerstva zahraničných vecí vo Varšave Lukasz Jasina pre AFP povedal, že "genofond bizóna je v podstate i tak obmedzený, keďže všetky jedince pochádzajú od rovnakých predkov, ktoré sa tam objavili v 20. rokoch minulého storočia, ako výsledok záchranných snáh vtedajšej poľskej vlády".



V tom čase bol ich počet dramaticky nízky a preto boli ich jedince umiestnené do zoologických záhrad a Poľsko spustilo program na ich chov. V roku 1952 sa znova vrátili do voľnej prírody a podľa Medzinárodného zväzu ochrany prírody a prírodných zdrojov (IUCN) im už nehrozí vyhynutie.



Poľsko už vlani postavilo 5,5 metra vysoký plot na niektorých úsekoch hraníc s Bieloruskom. Toto opatrenie súviselo s migračnou krízou, keď sa do Poľska snažili cez Bielorusko dostať tisíce ľudí. Minsk čelil obvineniam, že sa týmto spôsobom pokúšal destabilizovať EÚ po tom, čo prijala voči Bielorusku sankcie po sporných prezidentských voľbách a následných zásahoch voči demonštrantom na protivládnych protestoch.