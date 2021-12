Bielorusko tvrdí, že Rádio Sloboda je extrémistická organizácia

Minsk 23. decembra (TASR) - Bieloruské ministerstvo vnútra vo štvrtok oznámilo, že zaradilo bieloruskú redakciu stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) na zoznam extrémistických organizácií. Bielorusom, ktorí si predplatia odber on-line správ tejto stanice, tak hrozí až šesť rokov väzenia. Informovala o tom agentúra Reuters.



Stanica RFE/RL konštatovala, že ide o ďalší zo série pokračujúcich zásahov proti nezávislým médiám a občianskej spoločnosti v Bielorusku.



Pridanie stanice Radio Svaboda do zoznamu médií šíriacich extrémizmus prichádza takmer tri týždne po tom, čo súd v Minsku označil jej oficiálny kanál na sociálnej sieti Telegram a jej ďalšie kontá na sociálnych sieťach za extrémistické.



Úrady v Bielorusku vyhlásili za extrémistické už stovky kanálov na sieti Telegram, stovky blogov a diskusných fór. Táto prax sa výrazne zintenzívnila po tom, ako krajinu zachvátili masové protesty v reakcii na prezidentské voľby z augusta roku 2020, o ktorých autoritársky vládca Alexandr Lukašenko tvrdí, že ich vyhral. Podľa opozície však bolo hlasovanie zmanipulované, pripomenula stanica RFE/RL.



V reakcii na protesty vláda tvrdo zasiahla proti prodemokratickému hnutiu, zatkla tisíce ľudí a donútila väčšinu popredných predstaviteľov opozície, aby odišli do exilu. Objavili sa aj dôveryhodné správy o mučení a zlom zaobchádzaní so zadržanými.



Webová stránka bieloruskej redakcie RFE/RL je v Bielorusku zablokovaná od 21. augusta 2020, pričom akreditácia všetkých miestnych novinárov pracujúcich pre zahraničné médiá vrátane RFE/RL bola bieloruskými úradmi zrušená v októbri 2020.