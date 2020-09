Bielorusko tvrdí, že v krajine došlo k pokusu o prevrat

Minsk 4. septembra (TASR) - Deštruktívne sily v Bielorusku s podporou niekoľkých západných štátov podnikli pokus o protiústavnú zmenu režimu, avšak nepodarilo sa im to vďaka koordinovaným krokom orgánov štátnej správy. V piatok v Moskve to vyhlásil bieloruský minister obrany Viktar Chrenin, ktorého citovala agentúra TASS.



"Rôzne deštruktívne sily podnietené poprednými predstaviteľmi takých štátov ako Poľsko, Litva, Česká republika a Ukrajina podnikli pokus o protiústavnú zmenu režimu. Vďaka koordinovaným krokom orgánov štátnej správy a tiež vďaka podpore rozhodnutia prezidenta bieloruskými občanmi bolo možné krajinu zachrániť pred bezprávím a svojvôľou," povedal Chrenin podľa tlačového oddelenia ministerstva obrany.



Minister vyhlásil, že určité sily na Západe, ktorým sa nepodarilo zorganizovať "farebnú revolúciu", prechádzajú k "efektívnym formám a metódam vedenia hybridnej vojny proti bieloruskému štátu pomocou bezprecedentných opatrení diplomatického, politického a ekonomického nátlaku".



Ďalej vyjadril vďaku krajinám ako Rusko a Čína, ktoré "poskytli Bielorusku pomoc v tomto náročnom období".



Chrenin sa v Moskve zúčastnil na stretnutí so svojimi rezortnými partnermi zo štátov bývalého sovietskeho bloku.



Státisíce demonštrantov protestujú po celom Bielorusku proti výsledkom prezidentských volieb z 9. augusta, v ktorých s 80 percentami zvíťazil úradujúci prezident Alexandr Lukašenko. Kritici jeho vládu obviňujú zo zmanipulovania výsledkov, väznenia opozičných politikov a tvrdého potláčania protestov.