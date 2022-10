Bielorusko údajne plánuje spolu s Ruskom zriadiť centrá pre vojakov

Minsk 31. októbra (TASR) - Bielorusko údajne plánuje vytvoriť spoločné vojenské výcvikové centrá s Ruskom. Informuje o tom v pondelok agentúra Reuters odvolávajúca sa na správu, ktorú na platforme Telegram zverejnil kanál blízky bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi, píše TASR.



Prezident podľa týchto informácií údajne podpísal dekrét, ktorým schválil návrh dohody na zriadenie výcvikových centier v spolupráci s Ruskom, pričom o samotnej dohode sa má ešte diskutovať.



Takýto krok by mohol podľa západných analytikov posilniť ruské vojenské ťaženie na Ukrajine. Rusku by totiž poskytol výcvikové strediská pre čerstvo odvedených vojakov v Bielorusku v čase, keď je ruská armáda už napätá a vyčerpaná.



Lukašenko dovolil ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, svojmu blízkemu spojencovi, aby Bielorusko použil ako zázemie pre ruských vojakov útočiacich na Ukrajinu i raketové údery. Bieloruská armáda sa však zatiaľ do vojny na Ukrajine priamo nezapojila.



Lukašenko ohlásil 10. októbra vytvorenie spoločnej bielorusko-ruskej bojovej skupiny, v rámci ktorej má byť podľa jeho slov na územie Bieloruska nasadených okolo 9000 ruských vojakov.



Minsk ani Moskva dosiaľ nezverejnili, koľko ruských vojakov je aktuálne v Bielorusku, ani ako presne budú spoločné rusko-bieloruské sily rozmiestnené. Podľa agentúry Reuters sa zdá, že vytvorenie takejto bojovej skupiny má minimálne čiastočne prinútiť Ukrajinu, aby posilnila svoju bezpečnosť na severe krajiny – pri hraniciach s Bieloruskom – a naopak stiahla svoje sily z juhu a východu krajiny, a teda z frontovej línie bojov s Ruskom.