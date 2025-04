Bielorusko udelí amnestiu tisícom väzňov, politickí medzi nimi nebudú

Minsk 30. apríla (TASR) - Bielorusko schválilo návrh zákona, na základe ktorého pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny udelí amnestiu tisícom väzňov. Informovala o tom v stredu bieloruská tlačová agentúra BelTA, podľa ktorej by sa amnestia mohla vzťahovať na približne 7630 osôb. Ľudskoprávni aktivisti tvrdia, že politickí väzni nebudú prepustení, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Minsk predstavil návrh zákona minulý týždeň na pokyn bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Z tohto návrhu vyplýva, že amnestia bude udelená tým, ktorí plne nahradili škodu za svoje zločiny a počas odpykávania si trestu získali pozitívne hodnotenie.



Ľudskoprávni aktivisti kritizujú rozhodnutie bieloruskej vlády z tohto zákona vyčleniť politických väzňov. Osem organizácií spoločne vyzvalo vládu, aby rozšírila rozsah amnestie.



DPA pripomína, že tento krok Bieloruska nadväzuje na podobnú amnestiu z minulého roka. Lukašenko minulý rok na základe zákona prisľúbil amnestiu či milosť vážne chorým väzňom vrátane osôb zadržaných počas masových protirežimových protestov v roku 2020. Tento zákon sa však nevzťahuje na ľudí, ktorí sa podľa Bieloruska zapojili do „extrémistických a teroristických činností“.



Lukašenko je na čele Bieloruska od roku 1994. Po prezidentských voľbách v roku 2020, ktoré podľa oficiálnych výsledkov znovu vyhral Lukašenko, vypukli v Bielorusku masové protesty proti údajne zmanipulovanému hlasovaniu. Bezpečnostné zložky však nepokoje tvrdo potlačili. Lukašenko, ktorý bol vyhlásený za víťaza aj v tohtoročných januárových prezidentských voľbách, je podľa agentúry AP často označovaný za „posledného európskeho diktátora“.



Bieloruská ľudskoprávna organizácia Viasna tvrdí, že v bieloruských väzniciach sa v súčasnosti nachádza takmer 2000 politických väzňov, píše DPA. Politickí väzni sú podľa AFP v bieloruskom väzení vystavení ťažkým podmienkam, často im úrady odmietajú prístup k právnikom či kontakt s blízkymi.



Pred januárovými prezidentskými voľbami udelil Lukašenko milosť viac ako 200 väzňom. Analytici tento krok označili za úsilie bieloruského prezidenta napraviť vzťahy so západnými krajinami.