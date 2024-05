Bielorusko udelí azyl poľskému sudcovi Tomaszovi Szmydtovi

Minsk 10. mája (TASR) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v piatok povedal, že udelí politický azyl poľskému sudcovi Tomaszovi Szmydtovi, ktorý pred stíhaním z dôvodu špionáže utiekol do Bieloruska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



Lukašenko označil Szmydta za "normálneho, vlasteneckého Poliaka", ktorý "nie je zradca". Zároveň vyhlásil za "úplný nezmysel" medializované tvrdenia, že Bielorusko a Rusko verbujú na Západe špiónov. O sudcovi sa podľa jeho slov poľské úrady začali vyjadrovať ako o zradcovi len preto, že ich jeho útek do Bieloruska šokoval.



Lukašenko prirovnal Szmydta k poľskému vojakovi Emilovi Czeczkovi, ktorý do Bieloruska utiekol v roku 2021. V marci 2022 bieloruské úrady oznámili, že ho našli mŕtveho, pričom sa zrejme obesil. V Poľsku Czeczka obvinili z dezercie a poľské ministerstvo obrany poukázalo na to, že problémy so zákonom mal aj pred útekom do Bieloruska. Lukašenko tvrdí, že "Czeczka zabili" a naznačil, že aj Szmydt by mohol byť v nebezpečenstve a práve preto sa mu rozhodol poskytnúť ochranu.



Bieloruský politický analytik Valer Karbalevič útek poľského sudcu označil za "skutočný dar" pre bieloruskú propagandu. "Ľudia masovo utekajú z Bieloruska z politických dôvodov, no Lukašenko ich teraz môže presvedčiť, že rovnako utekajú aj zo Západu," povedal.



Bielorusko ako blízky spojenec Ruska v pondelok potvrdilo, že Szmydt prekročil hranice z Poľska. Sudca má blízko k bývalej vládnej strane Právo a spravodlivosť (PiS) a svoje vyšetrovanie v Poľsku označil za vykonštruované.



Samotný Szmydt potom v pondelok na tlačovej konferencii v Minsku uviedol, že bol nútený opustiť Poľsko "pre nesúhlas s politikou a konaním" súčasných orgánov. Tvrdil tiež, že bol v Poľsku prenasledovaný pre svoje politické názory.



Poľská prokuratúra začala Szmydta tento týždeň vyšetrovať pre podozrenie zo špionáže a spoluprácu so zahraničnou tajnou službou, ktorej sa mal dopustiť na území Poľska aj Bieloruska. Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že prípad vykazuje aj znaky vlastizrady.



Szmydt z funkcie sudcu rezignoval, pričom poľský disciplinárny súd ho vo štvrtok zbavil aj tzv. právnej imunity, čím sa v Poľsku otvorila cesta k jeho možnému stíhaniu.