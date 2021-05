Bielorusko umožní Rusku konzulárny prístup k priateľke Prataseviča

Moskva 25. mája (TASR) - Bielorusko umožní konzulárny prístup k ruskej občianke Sofii Sapegovej, zadržanej priateľke novinára Ramana Prateseviča. Bieloruský minister zahraničných vecí Uladzimir Makej to v utorok prisľúbil svojmu náprotivku Sergejovi Lavrovovi počas telefonického rozhovoru, informovala agentúra TASS.



"Počas rozhovoru o situácii ruskej občianky Sofii Sapegovej, ktorá sa taktiež nachádzala na palube lietadla, bieloruská strana priľúbila, že k nej čoskoro umožní konzulárny prístup," uviedol Lavrov vo vyhlásení.



Okrem toho sa Lavrov a Makej zhodli na tom, že je nevyhnutné komplexné a objektívne vyšetrenie incidentu. Makej opäť zdôraznil, že Bielorusko je pripravené poskytnúť všetky potrebné informácie a spolupracovať so všetkými zodpovednými medzinárodnými štruktúrami.



Bieloruský opozičný novinár a aktivista Pratasevič bol zadržaný 23. mája na letisku v Minsku po tom, ako bolo lietadlo spoločnosti Ryanair počas letu z Atén do Vilniusu donútené pristáť v Bielorusku – údajne z dôvodu vyhrážok o bombe na palube, ktoré sa ukázali byť nepravdivé. Spolu s ním bola zadržaná aj jeho priateľka Sofia Sapegová, ktorá je ruskou občiankou. Cestujúci spoločnosti Ryanair strávili na letisku v Minsku takmer sedem hodín.