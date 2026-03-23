< sekcia Zahraničie
Bielorusko umožní uviaznutým litovským kamiónom opustiť krajinu
Litovskí dopravcovia minulý rok uviedli, že pre zadržanie nákladných vozidiel mali miliónové straty v podobe uviaznutého tovaru.
Autor TASR
Minsk 23. marca (TASR) - Bielorusko umožní litovským kamiónom opustiť krajinu, oznámili v pondelok predstavitelia tamojšieho colného úradu. Tieto vozidlá uviazli v krajine v novembri 2025 po tom, ako Litva nakrátko uzavrela svoje hranice, píše TASR podľa správ agentúr AFP a BelTA.
Litovská vláda dlhodobo obviňuje susedné Bielorusko, že voči krajine vedie hybridnú vojnu a posiela pašerácke balóny, ktoré narúšajú dopravu v Litve. Vilnius preto koncom vlaňajšieho októbra oznámil krátkodobé uzavretie svojich dvoch hraničných priechodov s Bieloruskom.
Minsk následne podľa AFP zabránil litovským kamiónom v prejazde krajiny a zakázal im opustiť Bielorusko, kým najprv nezaplatia poplatok. Litva to odsúdila.
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko podľa predstaviteľov colného úradu „rozhodol o umožnení odchodu nákladných vozidiel registrovaných v Litve“. Vozidlá, ktoré sú registrované v Litve a patria poľským dopravcom, budú môcť opustiť Bielorusko aj v smere na Poľsko, píše BelTA.
Predstavitelia úradu tvrdia, že v súčasnosti je v Bielorusku viac ako 1900 takýchto vozidiel vrátane traktorov a návesov. „Počas tejto doby bola zabezpečená ich úplná bezpečnosť,“ tvrdí úrad.
Litovskí dopravcovia minulý rok uviedli, že pre zadržanie nákladných vozidiel mali miliónové straty v podobe uviaznutého tovaru.
AFP konštatuje, že rozhodnutie umožniť odchod kamiónov prijal Minsk po minulotýždňovom stretnutí Lukašenka s osobitným vyslancom amerického prezidenta pre Bielorusko Johnom Coalem. Ten oznámil, že USA zrušia sankcie voči dvom bieloruským bankám a ministerstvu financií, ako aj proti trom firmám vyrábajúcim potaš. Minsk výmenou za to prepustil 250 politických väzňov.
Litovská vláda dlhodobo obviňuje susedné Bielorusko, že voči krajine vedie hybridnú vojnu a posiela pašerácke balóny, ktoré narúšajú dopravu v Litve. Vilnius preto koncom vlaňajšieho októbra oznámil krátkodobé uzavretie svojich dvoch hraničných priechodov s Bieloruskom.
Minsk následne podľa AFP zabránil litovským kamiónom v prejazde krajiny a zakázal im opustiť Bielorusko, kým najprv nezaplatia poplatok. Litva to odsúdila.
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko podľa predstaviteľov colného úradu „rozhodol o umožnení odchodu nákladných vozidiel registrovaných v Litve“. Vozidlá, ktoré sú registrované v Litve a patria poľským dopravcom, budú môcť opustiť Bielorusko aj v smere na Poľsko, píše BelTA.
Predstavitelia úradu tvrdia, že v súčasnosti je v Bielorusku viac ako 1900 takýchto vozidiel vrátane traktorov a návesov. „Počas tejto doby bola zabezpečená ich úplná bezpečnosť,“ tvrdí úrad.
Litovskí dopravcovia minulý rok uviedli, že pre zadržanie nákladných vozidiel mali miliónové straty v podobe uviaznutého tovaru.
AFP konštatuje, že rozhodnutie umožniť odchod kamiónov prijal Minsk po minulotýždňovom stretnutí Lukašenka s osobitným vyslancom amerického prezidenta pre Bielorusko Johnom Coalem. Ten oznámil, že USA zrušia sankcie voči dvom bieloruským bankám a ministerstvu financií, ako aj proti trom firmám vyrábajúcim potaš. Minsk výmenou za to prepustil 250 politických väzňov.