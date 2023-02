Bielorusko upozorňuje na možné ohrozenie z Ukrajiny

Minsk 21. februára (TASR) - Bielorusko v utorok oznámilo, že ukrajinskí vojaci sa zhromažďujú v bezprostrednej blízkosti spoločných hraníc. Upozornilo, že to predstavuje priame ohrozenie bezpečnosti krajiny. TASR správu prevzala z agentúr DPA a Reuters.



"Pravdepodobnosť ozbrojených provokácií, ktoré sa môžu vystupňovať do incidentov na hraniciach, je už dlhodobo vysoká," uviedlo bieloruské ministerstvo obrany na sociálnej sieti Telegram. Bielorusko prijme primerané opatrenia s cieľom reagovať na ukrajinské provokácie. Reuters nebola schopná situáciu na hraniciach bezprostredne overiť.



Bielorusko na začiatku vojny umožnilo Rusku, aby aj z jeho územia spustilo svoju inváziu na Ukrajinu. Kyjev v posledných mesiacoch vyjadril znepokojenie, že Bielorusko by sa mohlo zapojiť do vojny na strane Ruska.



Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v pondelok zdôraznil dôležitosť obrannej spolupráce s Ruskom a vyjadril podporu akciám Kremľa na Ukrajine. Dodal však, že bieloruské jednotky na Ukrajinu vyšle iba vtedy, ak by bolo napadnuté samotné Bielorusko.



Bieloruská armáda uskutočňuje spoločné vojenské cvičenia s Moskvou. Do konca tohto roka ich je podľa utorňajšieho vyhlásenia Bieloruska na pláne viac než 150.