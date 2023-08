Bielorusko uskutočnilo vojenské manévre pri hraniciach s Poľskom

Minsk 8. augusta (TASR) — Bielorusko v ostatnom posilňuje čase svoju vojenskú prítomnosť pri hraniciach s Poľskom a v uplynulých hodinách tam uskutočnilo viacero manévrov, informuje TASR na základe správy televízie Sky News.



Bieloruské ministerstvo obrany v utorok zverejnilo nové fotografie zachytávajúce 6. mechanizovanú brigádu pozemných síl, ako cvičí ostrú streľbu na vojenskej strelnici Gožskij vzdialenej približne 15 kilometrov od mesta Hrodna, ktoré leží pri poľských hraniciach.



Poľské ministerstvo obrany preto v utorok súhlasilo so žiadosťou pohraničnej stráže o vyslanie ďalších 1000 vojakov k bieloruským hraniciam. Pohraničná stráž o takého posilnenie žiadala najmä v súvislosti s narastajúcim počtom pokusov o nelegálne prekročenie hraníc z Bieloruska do Poľska.



Prispelo k tomu aj viacero incidentov, ktoré sa v ostatnom čase odohrali na hraniciach. Podľa námestníka poľského ministra vnútra Macieja Wasika pribúdajú prejavy agresie voči príslušníkom pohraničnej stráže. Pri jednom z takýchto incidentov ktosi cez hranicu hodil bližšie nešpecifikovaný predmet, ktorý rozbil okno na aute pohraničnej stráže.



Šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v júli oznámil, že začal s výcvikom bieloruskej armády v snahe spraviť z nej "druhú najlepšiu armádu na svete".



Poľské ministerstvo obrany už v uplynulých týždňoch vyslalo k hraniciam vyše 1000 vojakov, a to práve pre obavy z prítomnosti vagnerovcov v Bielorusku.



Prigožin pokúsil koncom júna zorganizovať ozbrojenú vzburu voči veleniu ruskej armády. Ukončenie vzbury pomohol vyjednať bieloruský líder Alexandr Lukašenko a v rámci uzavretej dohody dostal Prigožin a jeho žoldnieri možnosť presunúť sa práve do Bieloruska.



Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) tvrdí, že vagnerovci nedávno vykonali výcvik vojakov aj v tábore v bieloruskom Breste, ktorý leží len niekoľko stoviek metrov od hraníc s Poľskom.