V minskej nemocnici zomrel ďalší demonštrant

Minsk 19. augusta (TASR) - Muž, ktorého 11. augusta počas demonštrácií postrelili policajti v meste Brest na západe Bieloruska, zomrel v stredu vo vojenskej nemocnici v Minsku. Ide tak už o tretie úmrtie demonštranta od vypuknutia protestov. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na bieloruský spravodajský server Tut.by.



Štyridsaťtriročného Gennadija Šutova zasiahli do hlavy bezpečnostné zložky, keď minulý týždeň použili v Breste proti skupine demonštrantov strelné zbrane.



Podľa príbuzných zosnulého muža, ktorí komunikovali s očitými svedkami, Šutov sa na proteste nepokúšal vyvolávať konflikt a iba pokojne kráčal. Výstrel smeroval zo strechy budovy, píše Tut.by.



Príbuzní nemohli Šutova nájsť dva dni. Zistilo sa, že sa najprv nachádzal v regionálnej nemocnici v Breste a potom ho vrtuľníkom previezli do vojenskej nemocnice v Minsku. Podľa jeho dcéry mal v dôsledku strelného zranenia závažné a rozsiahle poškodenie mozgu.



Jeho úmrtie potvrdilo aj bieloruské ministerstvo zdravotníctva. "Vo večerných hodinách 18. augusta došlo k prudkému zhoršeniu stavu pacienta a napriek všetkému úsiliu lekárov ho nebolo možné zachrániť," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.



Masové protesty proti výsledku prezidentských volieb z 9. augusta vyústili do tvrdých zásahov bieloruských bezpečnostných síl voči demonštrantom. Zranenia utrpeli stovky policajtov a protestujúcich a viac ako 6000 osôb bolo zadržaných.