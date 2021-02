V Minsku súdia novinárku a lekára v kauze aktivistu Bandarenku

Minsk 19. februára (TASR) - Pred súdom v Minsku sa v piatok začalo neverejné pojednávanie s novinárkou a lekárom, ktorí sú obvinení zo zverejnenia lekárskych záznamov aktivistu Ramana Bandarenku. Ide o 31-ročného muža, ktorý zomrel na následky poškodenia mozgu a ďalšie zranenia z bitky.



Na podporu súdenej novinárky a lekára sa na rôznych miestach v Minsku objavili plagáty s fonendoskopom a znakom 0 promile.



Pred súd sa postavila novinárka nezávislého spravodajského webu TUT.by Kaciaryna Barisevičová, ktorá zverejnila Bandarenkov príbeh, a lekár Arciom Sarokin, obvinený z poskytnutia lekárskych záznamov médiám.



V kauze ide o rozpor medzi závermi vyšetrovateľov, ktorí tvrdia, že Bandarenka vykazoval známky intoxikácie - požitia alkoholu. Nezávislé bieloruské médiá však následne citovali Sarokina, podľa ktorého v tele obete nebol zistený žiaden alkohol.



Obhajoba, médiá i Sarokinovi kolegovia upozornili, že výsledok laboratórnych testov na neprítomnosť alkoholu u Bandarenku lekár potvrdil pre TUT.by až post factum - po tom, ako už dávnejšie kolovali na internete. Znamenalo by to, že lekárske tajomstvo neporušil.



Bandarenkova matka Aliena pred začiatkom tohto procesu novinárom tiež povedala, že Barisevičová a Sarokin neporušili žiadne zákony a mali jej súhlas na zverejnenie informácií o zdravotnom stave jej syna. Vyhlásila tiež, že dúfa v spravodlivý proces, uviedol portál TUT.by.



Obhajoba aj na základe svedectva Bandarenkovej matky upozorňuje, že v tomto spore sa "štát z neznámeho dôvodu stavia do role poškodenej strany." Podľa nej má proces poslúžiť ako nástroj na zastrašenie lekárov i ostatných občanov naladených proti režimu.



Na súdne pojednávanie neboli akreditované žiadne nezávislé médiá. Proces je neverejný, pretože materiály predložené súdu obsahujú lekárske dokumenty a vzťahuje sa na ne lekárske tajomstvo.



Bieloruská generálna prokuratúra tento týždeň informovala, že v kauze Bandarenkovej smrti začala trestné stíhanie. Dodala však, že vyšetrovaním sa nezistila účasť príslušníkov polície na ublížení na zdraví aktivisti Bandarenku.



K incidentu s Bandarenkom došlo 11. novembra 2020, keď neidentifikované osoby uniesli z dvora bytového domu, kde býval, na neznáme miesto. Bandarenka vyšiel na dvor, aby neznámym osobám zabránil v ničení úprav vo dvore, ktoré si urobili obyvatelia bytového domu ako prejav podpory bieloruskej opozície.



Neskôr po predpokladanom únose 31-ročného Bandarenku priviezli do jednej z minských nemocníc s ťažkými zraneniami. Lekári mu diagnostikovali poranenie hlavy, mozgový edém a mnohopočetné modriny. Napriek urgentnej operácii mladík zomrel.



Bandarenkov aktivizmus bol súčasťou snáh časti bieloruských občanov postaviť sa proti falšovaniu výsledkov prezidentských volieb, ktoré sa v Bielorusku konali v auguste minulého roku a za ktorých víťaza bol vyhlásený Alexandr Lukašenko.



Tento verdikt volebnej komisie mal za následok vypuknutie masových protestov a zhromaždení.



Bezpečnostné zložky na ne reagovali tvrdým zákrokom: policajti proti demonštrantom použili gumové projektily, slzotvorný plyn i vodné delo. Pri ich zásahoch zahynulo niekoľko ľudí vrátane Bandarenku.



Európska únia odsúdila Bandarenkovu smrť i zásah proti demonštrantom a uvalila na Lukašenka a jeho spojencov a spolupracovníkov sankcie.



Lukašenkovým spojencom zostáva Rusko, ktorého prezident Vladimir Putin sa s ním stretne na budúci týždeň.



Piatkové súdne pojednávanie je jedným z ostro sledovaných súdnych procesov s účastníkmi protestov proti bieloruskému režimu. Iný súd vo štvrtok odsúdil dve novinárky na dva roky väzenia za to, že na internete streamovali zhromaždenie, ktoré sa konalo vo dvore Bandarenkovho domu pár dní po jeho smrti.



Rozsudok odňatia slobody nad týmito novinárkami je doteraz najprísnejší voči zástupcom nezávislých spravodajských médií, konštatovala agentúra AFP.