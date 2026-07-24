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Bielorusko varovalo Poľsko pred možným teroristickým útokom

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Na snímke Alexandr Lukašenko. Foto: TASR/AP

Minsk zároveň deklaroval pripravenosť poskytnúť poľským bezpečnostným zložkám ďalšie informácie, ak o ne požiadajú.

Autor TASR
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Varšava 24. júla (TASR) - Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo, že poľským diplomatickým predstaviteľom odovzdalo informáciu o možnom teroristickom útoku na území Poľska. Poľské bezpečnostné zložky uviedli, že všetky informácie o potenciálnych hrozbách preverujú s náležitou vážnosťou. Varšavský spravodajca TASR o tom informuje podľa agentúry PAP.

Bieloruské ministerstvo uviedlo, že poľskému chargé d'affaieres v Minsku Krzysztofovi Ožannovi odovzdalo informácie o osobe, ktorá bola v Bielorusku odsúdená a po strate dodatočnej ochrany a práva na pobyt v Poľsku údajne pripravuje teroristický čin. Podľa bieloruskej strany majú byť cieľom útoku maloleté deti bieloruskej aktivistky žijúcej v Poľsku, pričom motívom má byť pomsta.

Minsk zároveň deklaroval pripravenosť poskytnúť poľským bezpečnostným zložkám ďalšie informácie, ak o ne požiadajú.

Hovorca ministra koordinátora poľských spravodajských služieb Jacek Dobrzyňski odmietol konkrétne informácie komentovať. „Uisťujem však, že poľské služby nikdy nezľahčujú žiadny znepokojujúci signál a ku všetkým informáciám o možných hrozbách pristupujú s náležitou vážnosťou a rozhodnosťou,“ povedal.


(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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