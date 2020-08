Bieloruská vláda podala demisiu, ide o formálny krok

Minsk 17. augusta (TASR) – Bieloruská vláda dnes podala demisiu do rúk staronového prezidenta Alexandra Lukašenka. Ide o formálny krok realizovaný v súlade s výkonným nariadením prezidenta z 15. augusta, informovala agentúra TASS.



Podľa bieloruských zákonov vláda po zvolení nového prezidenta automaticky podáva demisiu. V súlade so zmieneným nariadením však musia premiér, podpredsedovia vlády, ministri i štátni tajomníci plniť svoje povinnosti dovtedy, kým prezident nevytvorí vládu novú.



Lukašenko pred dvoma dňami ohlásil, že vládny kabinet už má takmer sformovaný.



Lukašenko získal v prezidentských voľbách z 9. augusta 80,1 percenta hlasov, čím si zabezpečil šieste funkčné obdobie na poste hlavy štátu, ktorý zastáva už od roku 1994. Jeho hlavná súperka Sviatlana Cichanovská získala 10,12 percenta hlasov.



Cichanovská i zvyšní kandidáti odmietli uznať výsledky týchto volieb. Po ich zverejnení vypukli v Bielorusku okamžite pouličné protesty, voči ktorým zasiahli bezpečnostné zložky s nebývalou brutalitou. K dispozícii sú informácie o dvoch obetiach, tisíckach zadržaných a niekoľkých stovkách zranených.



Cichanovská ešte počas povolebnej noci odišla z Bieloruska do Litvy, kde už dávnejšie boli jej deti. Podľa svojich priaznivcov musela z vlasti ujsť pre nátlak zo strany Lukašenkovej vlády.



Z Litvy už Cichanovská zverejnila viacero videí, v ktorých vyjadrila podporu protestujúcim Bielorusom a vyzvala na zastavenie policajného násilia voči nim.



V pondelok tiež oznámila, že je pripravená viesť Bielorusko a zároveň vyzvala na čo najskoršie vyhlásenie nových volieb a prepustenie všetkých politických väzňov.